الكابينيت الإسرائيلي يجتمع لبحث التصعيد في الضفة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أمس الأحد، عن بدء اجتماع المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت)، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين لبحث عدة ملفات أبرزها التصعيد في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة، إن نتنياهو افتتح جلسة "الكابينيت"، حيث سيبحث عدة ملفات، أبرزها التصعيد في أراضي الضفة الغربية.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن اسشهاد 692 مواطناَ فلسطينياَ وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة للمعتقلين.

وتطرق نتنياهو، في الاجتماع إلى الاقتحامات التي يقوم بها وزراء حكومته للمسجد الأقصى بمدينة القدس.

ونقلت "هيئة البث" عن مكتب نتنياهو قوله: "لن يكون هناك تغيير في الوضع الراهن داخل الحرم القدسي (المسجد الأقصى)".

وأضافت أن "نتنياهو كرر توجيهاته بأن وزراء الحكومة يجب ألا يصعدوا إلى جبل الهيكل دون موافقته المسبقة".

وبين الفينة والأخرى، يقتحم وزراء في حكومة نتنياهو، وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل​​​​​​​ سموتريتش، المسجد الأقصى، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.







