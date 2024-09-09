Monday, 09 September 2024 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير (الشباب): كل الدعم والرعاية لمنتخبنا الوطني بتصفيات كأس العالم لكرة القدم (2026)

9/9/2024 12:06:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 9 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تقديم كل الدعم والرعاية لمنتخب الكويت الوطني لكرة القدم في مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للعبة (2026) لتحقيق آمال جماهيره الوفية بالعودة للانجازات الرياضية.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير المطيري خلال زيارته لاعبي المنتخب في مقر معسكرهم التدريبي الذي يقيمه الاتحاد الكويتي لكرة القدم في نادي السالمية الرياضي ضمن تحضيراته للمباراة المرتقبة أمام المنتخب العراقي الشقيق المقررة بعد غد الثلاثاء.
وقال المطيري إن لاعبي (الأزرق) قادرون على تقديم مستويات متميزة بالتصفيات معتبرا أن البداية الجيدة للمنتخب في مستهل التصفيات شكلت دفعة مهمة لتحقيق أفضل النتائج بالمباريات المقبلة.
وأضاف أن شباب الكويت يتحلون بالعزيمة العالية والروح الكبيرة التي أظهروها في التصفيات الأولية التي توجت بالتأهل لكأس آسيا المقبلة المقررة إقامتها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عام 2027 معربا عن ثقته الكبيرة بقدرة لاعبي المنتخب على تحقيق نتائج مميزة في قادم المباريات بالتصفيات.
وحث اللاعبين لبذل أقصى جهودهم لتمثيل بلدهم خير تمثيل في هذه التصفيات المهمة لإسعاد جماهيرهم العريضة التي ستحتشد بملعب المباراة لمؤازرتهم وتشجيعهم لا سيما أن كرة القدم الكويتية لها تاريخ حافل بالإنجازات الرياضية ناقلا تمنيات القيادة السياسية حفظهم الله لهم بالتوفيق والسداد.
وأعرب الوزير المطيري عن تقديره الكبير لجهود الاتحاد الكويتي لكرة القدم ولجميع الطواقم الإدارية والفنية المتمثلة بحسن اعداد المنتخب وتهيئته لخوض هذه المنافسات متطلعا لمتابعة مباراة مميزة للاعبي المنتخب الكويتي أمام المنتخب العراقي تعزز من سمعة الرياضة الكويتية في المحافل الإقليمية والدولية وترضي الجماهير الكويتية المحبة للأزرق.
وشهدت الزيارة حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتكليف هايف المطيري ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد عقلة وعضوي مجلس إدارة الاتحاد جمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي. (النهاية)

ف ش ا




MENAFN09092024000071011013ID1108650256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث