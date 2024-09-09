وزير (الشباب): كل الدعم والرعاية لمنتخبنا الوطني بتصفيات كأس العالم لكرة القدم (2026)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري تقديم كل الدعم والرعاية لمنتخب الكويت الوطني لكرة القدم
في مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للعبة (2026) لتحقيق آمال جماهيره الوفية بالعودة للانجازات الرياضية.
جاء ذلك في تصريح صحفي
للوزير المطيري خلال زيارته لاعبي المنتخب في مقر معسكرهم التدريبي الذي يقيمه الاتحاد الكويتي لكرة القدم في نادي السالمية الرياضي
ضمن تحضيراته للمباراة المرتقبة أمام المنتخب العراقي الشقيق المقررة بعد غد الثلاثاء.
وقال المطيري إن لاعبي (الأزرق) قادرون على تقديم مستويات متميزة بالتصفيات معتبرا أن البداية الجيدة للمنتخب في مستهل التصفيات شكلت دفعة مهمة لتحقيق أفضل النتائج بالمباريات المقبلة.
وأضاف أن شباب الكويت يتحلون بالعزيمة العالية والروح الكبيرة التي أظهروها في التصفيات الأولية التي توجت بالتأهل لكأس آسيا المقبلة المقررة إقامتها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عام 2027 معربا عن ثقته الكبيرة بقدرة لاعبي المنتخب على تحقيق نتائج مميزة في قادم المباريات بالتصفيات.
وحث اللاعبين لبذل أقصى جهودهم لتمثيل بلدهم خير تمثيل في هذه التصفيات المهمة لإسعاد جماهيرهم العريضة التي ستحتشد بملعب المباراة لمؤازرتهم وتشجيعهم لا سيما أن كرة القدم الكويتية لها تاريخ حافل بالإنجازات الرياضية ناقلا تمنيات القيادة السياسية حفظهم الله لهم بالتوفيق والسداد.
وأعرب الوزير المطيري عن تقديره الكبير لجهود الاتحاد الكويتي لكرة القدم ولجميع الطواقم الإدارية والفنية المتمثلة بحسن اعداد المنتخب وتهيئته لخوض هذه المنافسات متطلعا لمتابعة مباراة مميزة للاعبي المنتخب الكويتي أمام المنتخب العراقي تعزز من سمعة الرياضة الكويتية في المحافل الإقليمية والدولية وترضي الجماهير الكويتية المحبة للأزرق.
وشهدت الزيارة حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتكليف هايف المطيري ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد عقلة وعضوي مجلس إدارة الاتحاد جمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي. (النهاية)
ف ش ا
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