باريس تطفئ المرجل الأولومبي بعد عروض رياضية مبهرة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد العتيبي

(حدث مصور) باريس - 8 - 9 (كونا) -- أطفئ المرجل الأولمبي نهائيا في مدينة النور باريس ليل اليوم الأحد بعد 11 يوما من العروض الرياضية المذهلة والمفاجآت واللحظات المليئة بالمشاعر في دورة الالعاب البارالمبية (باريس 2024).

وأقيم حفل الختام المبهر وسط أجواء بهيجة وحضور حاشد في "استاد دو فرانس" تميز باستعراض للرياضيين المشاركين في الألعاب وهم 4400 وتكريما لما قدموه في المنافسات وليهتف الجمهور للمرة الأخيرة.

وكانت الأمسية ذروة صيف تاريخي واحتفالي وموحد في العاصمة باريس ليسلم إلى لوس أنجلوس 2028.

وتحول "استاد دو فرانس" إلى منصة للاحتفال وفقرات من الموسيقي الإلكترونية حيث استمتع الجمهور بأداء 24 فنانا فرنسيا في مجال الموسيقى الإلكترونية. (النهاية) م ع / ه س ص