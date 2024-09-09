باريس تطفئ المرجل الأولومبي بعد عروض رياضية مبهرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من محمد العتيبي
(حدث مصور) باريس - 8 - 9 (كونا) -- أطفئ المرجل الأولمبي نهائيا في مدينة النور باريس ليل اليوم الأحد بعد 11 يوما من العروض الرياضية المذهلة والمفاجآت واللحظات المليئة بالمشاعر في دورة الالعاب البارالمبية (باريس 2024).
وأقيم حفل الختام المبهر وسط أجواء بهيجة وحضور حاشد في "استاد دو فرانس" تميز باستعراض للرياضيين المشاركين في الألعاب وهم 4400 رياضي وتكريما لما قدموه في المنافسات وليهتف الجمهور للمرة الأخيرة.
وكانت الأمسية ذروة صيف تاريخي واحتفالي وموحد في العاصمة باريس ليسلم إلى لوس أنجلوس 2028.
وتحول "استاد دو فرانس" إلى منصة للاحتفال وفقرات من الموسيقي الإلكترونية حيث استمتع الجمهور بأداء 24 فنانا فرنسيا في مجال الموسيقى الإلكترونية. (النهاية) م ع / ه س ص
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