((البحرين والكويت)) يرحب بانضمام ياسر الشريفي رئيسا تنفيذيا للمجموعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يسرّ‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬تعيين‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬للمجموعة‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للبنك‭ ‬عن‭ ‬ثقتهم‭ ‬بقدرة‭ ‬الشريفي‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬نمو‭ ‬البنك‭ ‬والارتقاء‭ ‬بنموذج‭ ‬عمله‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والتنمية،‭ ‬مواصلاً‭ ‬بذلك‭ ‬مسيرته‭ ‬الرائدة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والتميز‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لعملائه‭ ‬الكرام‭.‬

يتمتع‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬بخبرة‭ ‬عملية‭ ‬تقارب‭ ‬الــ30‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬التنفيذية‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬شملت‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناصب‭ ‬تنفيذية‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭)‬،‭ ‬شركة‭ ‬الراجحي‭ ‬وشركة‭ ‬إرنست‭ ‬ويونغ‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬يشغل‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬حاليًا‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬دانات‮»‬،‭ ‬وكان‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬عدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬رائدة،‭ ‬منها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ (‬إدامة‭). ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الرؤساء‭ ‬الشباب‭ (‬ YPO ‭) ‬،‭ ‬ويحمل‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬في‭ ‬أمهرست،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنّأ‭ ‬طارق‭ ‬الصفار،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬على‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الجديد‭ ‬للمجموعة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬بياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬في‭ ‬عائلة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬ونتمنى‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

‮«‬يُعد‭ ‬انضمام‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للبنك،‭ ‬تعكس‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬هيكل‭ ‬إداري‭ ‬قوي‭ ‬مدعوم‭ ‬بكفاءات‭ ‬متميزة،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬نموه‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعينا‭ ‬المستمر‭ ‬للتطوير،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الفريق‭ ‬الإداري‭ ‬بأفضل‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتولي‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬العليا،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬كأحد‭ ‬البنوك‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭. ‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيتمكن‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬البنك‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والنجاح،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬وأهدافه‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬سلسة‭ ‬وآمنة‮»‬‭ ‬أضاف‭ ‬السيد‭ ‬الصفار‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يشرفني‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬والعمل‭ ‬كرئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الرائدة،‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬متفان‭ ‬وذي‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‭. ‬معاً،‭ ‬نطور‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العملاء،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬متميزة‭ ‬لموظفينا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬وضمان‭ ‬قيمة‭ ‬مستدامة‭ ‬للمساهمين‮»‬‭.‬