((البحرين والكويت)) يرحب بانضمام ياسر الشريفي رئيسا تنفيذيا للمجموعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يسرّ بنك البحرين والكويت أن يعلن تعيين ياسر الشريفي رئيسا تنفيذيا للمجموعة. وبهذه المناسبة أعرب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك عن ثقتهم بقدرة الشريفي على دفع عجلة نمو البنك والارتقاء بنموذج عمله إلى مستويات أعلى من التطور والتنمية، مواصلاً بذلك مسيرته الرائدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في الأداء والتميز وتقديم أفضل الخدمات لعملائه الكرام.
يتمتع ياسر الشريفي بخبرة عملية تقارب الــ30 عامًا في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث شغل العديد من المناصب التنفيذية القيادية في مؤسسات مالية كبرى في مملكة البحرين. شملت مسيرته المهنية توليه منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، بالإضافة إلى مناصب تنفيذية قيادية في بنك البحرين الوطني ( NBB )، شركة الراجحي وشركة إرنست ويونغ.
على صعيد مجالس الإدارة، يشغل ياسر الشريفي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة «دانات»، وكان عضوًا في مجالس إدارة عدة مؤسسات رائدة، منها بورصة البحرين، شركة بنفت، وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة). كما أنه عضو في منظمة الرؤساء الشباب ( YPO ) ، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ماساتشوستس في أمهرست، الولايات المتحدة الأمريكية.
وبهذه المناسبة، هنّأ طارق الصفار، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، ياسر الشريفي على توليه منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة، قائلاً: «نرحب بياسر الشريفي في عائلة بنك البحرين والكويت ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في منصبه الجديد».
«يُعد انضمام ياسر الشريفي إضافة نوعية للبنك، تعكس حرصنا على بناء هيكل إداري قوي مدعوم بكفاءات متميزة، قادرة على تنفيذ استراتيجية البنك وضمان استمرارية نموه بشكل مستدام. يأتي هذا في إطار سعينا المستمر للتطوير، وتعزيز الفريق الإداري بأفضل الكفاءات الوطنية لتولي المناصب القيادية العليا، مما يعزز من مكانة البنك كأحد البنوك الرائدة في مملكة البحرين والمنطقة. نحن واثقون من أنه سيتمكن من قيادة البنك نحو مزيد من النمو والنجاح، بما يتماشى مع استراتيجية البنك وأهدافه الرامية إلى تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة» أضاف السيد الصفار.
من جانبه، أعرب ياسر الشريفي عن سعادته بالانضمام إلى بنك البحرين والكويت، قائلاً: «يشرفني الانضمام إلى بنك البحرين والكويت والعمل كرئيس تنفيذي لهذه المؤسسة الرائدة، وأتطلع إلى العمل مع فريق عمل متفان وذي رؤية مستقبلية. معاً، نطور استراتيجية تعزز مكانة البنك في التركيز على العملاء، وتوفير بيئة عمل متميزة لموظفينا، من خلال الابتكار والتميز في تجربة العملاء وضمان قيمة مستدامة للمساهمين».
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