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مناقصة لتوريد 3 من الكوادر البشرية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات

9/9/2024 12:06:09 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طرحت‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬أمس‭ ‬مناقصة‭ ‬مدتها‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬لتوريد‭ ‬وتركيب‭ ‬صمامات‭ ‬عزل‭ ‬لإمدادات‭ ‬المياه‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬وتسعى‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬لتوريد‭ ‬وتركيب‭ ‬صمامات‭ ‬العزل‭ ‬ونقاط‭ ‬الصرف‭ ‬والصمامات‭ ‬الالتفافية‭ ‬وخطوط‭ ‬الأنابيب‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬لتقليل‭ ‬التأثيرات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والنفايات‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬تسربات‭. ‬وقدمت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬هذه‭ ‬المواصفات‭ ‬المطلوبة‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغطي‭ ‬مقدم‭ ‬العرض‭ ‬الناجح‭ ‬المتطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المستندات‭. ‬يجب‭ ‬قراءة‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬هذا‭ ‬بعناية‭ ‬ويجب‭ ‬استيفاء‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬بوضوح‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬استيفاء‭ ‬المتطلبات‭ ‬الإلزامية‭ ‬المذكورة‭ ‬أدناه‭ ‬للتأهل‭ ‬للتقييم‭ ‬الفني‭ / ‬المالي‭.‬

1‭ - ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬خبرة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬التركيبات‭ ‬الميكانيكية‭ ‬والكهربائية‭ ‬والسباكة‭ ‬وتقديم‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬وإثبات‭ ‬المشاريع‭ ‬المكتملة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭.‬

2‭ - ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬لرؤية‭ ‬مناطق‭ ‬العمل‭ ‬والموقع‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬

3‭ - ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬تقديم‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لإثبات‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬رواتبه‭.‬

4‭ - ‬يجب‭ ‬ملء‭ ‬جميع‭ ‬بنود‭ ‬جداول‭ ‬الكميات‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ (‬2‭).‬

5‭ - ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬تقديم‭ ‬بيان‭ ‬مالي‭ ‬مدقق‭ ‬لعامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭.‬

كما‭ ‬طرح‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬مناقصة‭ ‬مدتها‭ ‬سنتان‭ ‬لتوريد‭ ‬موظفين‭ ‬خارجيين‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬لمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ .‬

تهدف‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬المورد‭ ‬المناسب‭ ‬لتوريد‭ ‬عدد‭ ‬ثلاثة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬وتطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬والأمن‭ ‬والشبكات‭ ‬والدعم‭ ‬الفني‭ ‬لجميع‭ ‬البرامج‭ ‬والتطبيقات‭ ‬المستخدمة‭ ‬بالوزارة‭ ‬والمدرجة‭ ‬في‭ ‬مستندات‭ ‬المناقصة‭ ‬كالبرامج‭ ‬الخاصة‭ ‬بشركة‭ ‬ Microsoft ‭ ‬و AWS ‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المطلوبة‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مناقصة‭ ‬مدتها‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ .‬

وتسعى‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬تعيين‭ ‬مقدم‭ ‬خدمات‭ ‬مهنية‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬لخدمات‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فحص‭ ‬دقة‭ ‬وفعالية‭ ‬جميع‭ ‬الضوابط‭ ‬الداخلية‭ ‬داخل‭ ‬المنظمة‭ ‬والعثور‭ ‬على‭ ‬الانحرافات،‭ ‬إن‭ ‬وجدت،‭ ‬وفحص‭ ‬جميع‭ ‬السجلات‭ ‬المالية‭ ‬للهيئة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬الحسابية‭ ‬لدفاتر‭ ‬الحسابات،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أرصدة‭ ‬الحسابات‭ ‬وإثباتها،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعاملات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأدلة‭ ‬والمستندات‭ ‬الموضوعية،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬ضوابط‭ ‬كافية‭ ‬لحماية‭ ‬أصول‭ ‬الهيئة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬امتثال‭ ‬الهيئة‭ ‬للسياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المحددة‭ ‬والقوانين‭ ‬والقواعد‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬وتحديد‭ ‬المخاطر‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الثغرات‭ ‬ونقاط‭ ‬الضعف‭ ‬وتقديم‭ ‬التوصيات‭ ‬لإدارتها‭ ‬بفعالية‭ ‬وكفاءة‭.‬

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