مناقصة لتوريد 3 من الكوادر البشرية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طرحت مجموعة طيران الخليج في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة مدتها سنة واحدة، لتوريد وتركيب صمامات عزل لإمدادات المياه المحلية في مطار البحرين الدولي. وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 3 نوفمبر المقبل على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي. وتسعى شركة مطار البحرين من خلال هذه المناقصة للحصول على عروض من مقدمي العطاءات لتوريد وتركيب صمامات العزل ونقاط الصرف والصمامات الالتفافية وخطوط الأنابيب الجديدة في مواقع مختلفة لتقليل التأثيرات التشغيلية والنفايات البيئية في حالة حدوث تسربات. وقدمت شركة مطار البحرين في طلب تقديم العروض هذه المواصفات المطلوبة ومن المتوقع أن يغطي مقدم العرض الناجح المتطلبات الواردة في المستندات. يجب قراءة طلب تقديم العروض هذا بعناية ويجب استيفاء جميع المتطلبات بوضوح.
ويجب على مقدمي العطاءات استيفاء المتطلبات الإلزامية المذكورة أدناه للتأهل للتقييم الفني / المالي.
1 - يجب أن يكون لدى مقدم العطاء خبرة مماثلة في التركيبات الميكانيكية والكهربائية والسباكة وتقديم دليل على الإنجاز وإثبات المشاريع المكتملة التي تبلغ قيمتها أكثر من 200000 دينار بحريني على مدى السنوات الخمس الماضية.
2 - يجب على مقدم العطاء المشاركة في زيارة الموقع لرؤية مناطق العمل والموقع وما إلى ذلك.
3 - يجب على مقدم العطاء تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية لإثبات أن جميع الموظفين على جدول رواتبه.
4 - يجب ملء جميع بنود جداول الكميات بشكل شامل في الملحق (2).
5 - يجب على مقدم العطاء تقديم بيان مالي مدقق لعامي 2021 و2022.
كما طرح المجلس الأعلى للشباب والرياضة مناقصة مدتها سنتان لتوريد موظفين خارجيين لتكنولوجيا المعلومات، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة لمناقصة إلى تاريخ 20 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي .
تهدف هذه المناقصة إلى اختيار المورد المناسب لتوريد عدد ثلاثة (3) من الكوادر البشرية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتقديم أفضل الخدمات في نظم المعلومات وتطوير الأنظمة والأمن والشبكات والدعم الفني لجميع البرامج والتطبيقات المستخدمة بالوزارة والمدرجة في مستندات المناقصة كالبرامج الخاصة بشركة Microsoft و AWS وغيرها من البرامج المطلوبة.
كما طرحت هيئة تنظيم سوق العمل مناقصة مدتها 3 سنوات لتقديم خدمات التدقيق الداخلي لهيئة تنظيم سوق العمل، وسيتم تسلم مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 2 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي .
وتسعى هيئة تنظيم سوق العمل إلى تعيين مقدم خدمات مهنية ذي خبرة لخدمات التدقيق الداخلي من أجل فحص دقة وفعالية جميع الضوابط الداخلية داخل المنظمة والعثور على الانحرافات، إن وجدت، وفحص جميع السجلات المالية للهيئة، بما في ذلك التحقق من الدقة الحسابية لدفاتر الحسابات، والتحقق من جميع أرصدة الحسابات وإثباتها، والتحقق من صحة المعاملات من خلال النظر في مختلف الأدلة والمستندات الموضوعية، والتأكد من وجود ضوابط كافية لحماية أصول الهيئة، بالإضافة إلى التأكد من امتثال الهيئة للسياسات والإجراءات المحددة والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، وتحديد المخاطر والسيطرة على الثغرات ونقاط الضعف وتقديم التوصيات لإدارتها بفعالية وكفاءة.
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