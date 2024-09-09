((امتياز)) تعلن 24 فائزًا بسيارتين و1.5 مليون نقطة ولاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت العلامة التجارية «امتياز» التابعة لشركة البحرين للتسهيلات التجارية الفائزين بالسحب الأول ضمن حملتها الترويجية الأضخم لهذا العام لعملائها من حاملي بطاقة «امتياز» ماستركارد الائتمانية، تزامنًا مع الذكرى الخامسة عشرة على إطلاق العلامة التجارية «امتياز» في مملكة البحرين، والتي تتيح للعملاء الدخول في سحوبات مميزة على إجمالي 64 جائزة من خلال السحب على 8 سيارات ومكافآت قيّمة تصل إلى 8 ملايين نقطة ولاء.
كما تم إعلان فوز كل من أيمن المطوع ومحمد كازروني بسيارتين هافال دارجو، كما فاز محمد عبدالكريم وحسين سلمان بـ 250 ألف نقطة ولاء لكل منهما، إضافة إلى فوز 20 فائزًا آخر من عملاء «امتياز» بـ 50 ألف نقطة ولاء لكل منهم.
وبهذه المناسبة، صرح محمد جهاد بوكمال، نائب الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية: «نتقدم بخالص التهنئة للفائزين الـ 24 بمناسبة فوزهم بهذه الجوائز القيّمة، والتي تجسد رسالة شكر ننقلها لعملائنا الكرام بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة، وهي الطريقة التي نكافئ بها عملاءنا حاملي بطاقة «امتياز» على الثقة الممنوحة للعلامة طوال مسيرة الشركة منذ تأسيسها، وسنسعى دومًا للحفاظ على التزامنا باعتبار عملائنا أساس نجاحنا وإنجازاتنا».
وأضاف بوكمال: «تأتي هذه الحملة ضمن نهجنا لاستكمال جهودنا المستمرة لإطلاق الحملات والعروض المتنوعة على مدار العام لتحفيز عملائنا على استخدام بطاقات «امتياز» والاستفادة من المكافآت المتنوعة والمميزات المختلفة ونقاط الولاء التي نوفرها من خلال البطاقة، كما نود أن نشكر جميع من شارك في هذه الحملة، ونشجع عملاءنا على المشاركة خلال الفترة المتبقية من الحملة للحصول على فرص أكثر للفوز بجوائز قيَمة».
من جانبهم، أعرب الفائزون عن بالغ سعادتهم بالفوز بهذه الجوائز، معربين عن خالص الامتنان والشكر لشركة البحرين للتسهيلات التجارية على منحهم هذه المكافآت والجوائز التي تثري تجربتهم مع الشركة.
ويمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على بطاقة «امتياز» من خلال تطبيق «سهل» الخاص بشركة البحرين للتسهيلات التجارية أو التفضل بزيارة أقرب فرع للشركة.
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