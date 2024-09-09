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((امتياز)) تعلن 24 فائزًا بسيارتين و1.5 مليون نقطة ولاء

9/9/2024 12:06:09 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬الفائزين‭ ‬بالسحب‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬حملتها‭ ‬الترويجية‭ ‬الأضخم‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬لعملائها‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬ماستركارد‭ ‬الائتمانية،‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬إجمالي‭ ‬64‭ ‬جائزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬سيارات‭ ‬ومكافآت‭ ‬قيّمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬نقطة‭ ‬ولاء‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أيمن‭ ‬المطوع‭ ‬ومحمد‭ ‬كازروني‭ ‬بسيارتين‭ ‬هافال‭ ‬دارجو،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬محمد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬وحسين‭ ‬سلمان‭ ‬بـ‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬ولاء‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬20‭ ‬فائزًا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬بـ‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬ولاء‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬محمد‭ ‬جهاد‭ ‬بوكمال،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬التهنئة‭ ‬للفائزين‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزهم‭ ‬بهذه‭ ‬الجوائز‭ ‬القيّمة،‭ ‬والتي‭ ‬تجسد‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬ننقلها‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة،‭ ‬وهي‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نكافئ‭ ‬بها‭ ‬عملاءنا‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الممنوحة‭ ‬للعلامة‭ ‬طوال‭ ‬مسيرة‭ ‬الشركة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬وسنسعى‭ ‬دومًا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬باعتبار‭ ‬عملائنا‭ ‬أساس‭ ‬نجاحنا‭ ‬وإنجازاتنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بوكمال‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ضمن‭ ‬نهجنا‭ ‬لاستكمال‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لإطلاق‭ ‬الحملات‭ ‬والعروض‭ ‬المتنوعة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬لتحفيز‭ ‬عملائنا‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المكافآت‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمميزات‭ ‬المختلفة‭ ‬ونقاط‭ ‬الولاء‭ ‬التي‭ ‬نوفرها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البطاقة،‭ ‬كما‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬ونشجع‭ ‬عملاءنا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬أكثر‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬قيَمة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬الفائزون‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجوائز،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الامتنان‭ ‬والشكر‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬منحهم‭ ‬هذه‭ ‬المكافآت‭ ‬والجوائز‭ ‬التي‭ ‬تثري‭ ‬تجربتهم‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭.‬

ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سهل‮»‬‭ ‬الخاص‭ ‬بشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬التفضل‭ ‬بزيارة‭ ‬أقرب‭ ‬فرع‭ ‬للشركة‭.‬

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