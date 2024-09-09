تمكين يدعم زيادة أجور 74 بحرينيا وتوظيف عشرات البحرينيين ضمن خطة توسع شركة حسن وحبيب أبناء محمود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬دعم‭ ‬خطة‭ ‬توسع‭ ‬شركة‭ ‬حسن‭ ‬وحبيب‭ ‬أبناء‭ ‬محمود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬توظيف‭ ‬كفاءات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬التقنيات‭. ‬وستقدم‭ ‬تمكين‭ ‬دعمها‭ ‬للشركة‭ ‬لتوظيف‭ ‬عشرات‭ ‬البحرينيين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬أجور‭ ‬74‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬ممن‭ ‬يعملون‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

وسيتم‭ ‬دعم‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬وبرنامج‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬المتخصصة‭ ‬لشركة‭ ‬فاين‭ ‬فودز‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬حسن‭ ‬وحبيب‭ ‬أبناء‭ ‬محمود‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التوسع‭ ‬للشركة‭ ‬عبر‭ ‬افتتاح‭ ‬3‭ ‬فروع‭ ‬إضافية‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وتطبيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬المتقدمة‭ ‬الداعمة‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نشاطاتها‭ ‬المتعددة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توريد‭ ‬الأغذية‭ ‬وتوفيرها‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأمنية‭ ‬والفنادق‭ ‬وغيرها‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬خالد‭ ‬البيات‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بأهمية‭ ‬هذا‭ ‬التوسع،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬الشركة‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬تمكين،‭ ‬وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬مشروع‭ ‬توسع‭ ‬شركة‭ ‬حسن‭ ‬وحبيب‭ ‬أبناء‭ ‬محمود‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الشركة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬توظيف‭ ‬كفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬متخصصة‭ ‬وتوفير‭ ‬التدريب‭ ‬اللازم‭ ‬لهم‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬تبني‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬المتقدمة‭. ‬وسيعزز‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬أنشطة‭ ‬التجارة‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬4 % ‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬حسن‭ ‬وحبيب‭ ‬أبناء‭ ‬محمود‭ ‬فريد‭ ‬حسن‭ ‬محمود‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬هو‭ ‬واجب‭ ‬وطني،‭ ‬لذا‭ ‬حرصنا‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬وبرنامج‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭. ‬كوادرنا‭ ‬الوطنية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬لذا‭ ‬سنعمل‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬تشجيع‭ ‬الكفاءات‭ ‬المؤهلة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬المتنوعة‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬شركة‭ ‬حسن‭ ‬وحبيب‭ ‬أبناء‭ ‬محمود‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬العائلية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توريد‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ (‬المجمدة‭ ‬والمبردة‭ ‬والجافة‭) ‬والفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬والشحن‭ ‬والبناء‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬تحت‭ ‬مظلتها‭ ‬25‭ ‬شركة،‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬موظف‭ ‬بحريني‭. ‬وتمكنت‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ترسخ‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬لتكون‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الشركات‭ ‬متنوعة‭ ‬العمليات‭ ‬والاهتمامات،‭ ‬كما‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬هي‭: ‬رفع‭ ‬وتيرة‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للتوظيف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬