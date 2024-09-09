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((البحرين الوطنية للتأمين)) تعين مديرا لإدارة المخاطر

9/9/2024 12:06:08 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ (‬ bni ‭)‬،‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تعيين‭ ‬عبدالله‭ ‬البستكي‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬ ‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬الالتزام،‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬ومسؤول‭ ‬مكافحة‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭.‬

وقبل‭ ‬انضمامه،‭ ‬اكتسب‭ ‬عبدالله‭ ‬خبرة‭ ‬مهنية‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وسيكو‭ ‬المالية‭. ‬وبخبرة‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عامًا،‭ ‬سيتولى‭ ‬عبدالله‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬للشركة‭.‬

ويحمل‭ ‬عبدالله‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬سالفورد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دبلوم‭ ‬متقدم‭ ‬من‭ ‬معهد‭.‬ CII ‭ ‬

وعلقت‭ ‬إيمان‭ ‬مجلي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بانضمام‭ ‬عبدالله‭ ‬إلى‭ ‬فريقنا‭ ‬وعلى‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬خبرته‭ ‬ستساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬استراتيجياتنا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬وضمان‭ ‬الامتثال‭ ‬القانوني‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬وبناء‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬ومستدامة‮»‬‭.‬

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