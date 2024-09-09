((البحرين الوطنية للتأمين)) تعين مديرا لإدارة المخاطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة البحرين الوطنية للتأمين ( bni )، شركة التأمين الرائدة في مملكة البحرين، تعيين عبدالله البستكي في منصب مدير أول – إدارة المخاطر، الالتزام، الشؤون القانونية ومسؤول مكافحة غسيل الأموال.
وقبل انضمامه، اكتسب عبدالله خبرة مهنية في مناصب مختلفة في مصرف البحرين المركزي وسيكو المالية. وبخبرة تمتد إلى أكثر من 12 عامًا، سيتولى عبدالله مسؤولية الإشراف على إدارة المخاطر والشؤون القانونية للشركة.
ويحمل عبدالله شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة سالفورد، بالإضافة إلى دبلوم متقدم من معهد. CII
وعلقت إيمان مجلي، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين: «نحن سعداء بانضمام عبدالله إلى فريقنا وعلى ثقة بأن خبرته ستساعد على تعزيز استراتيجياتنا في إدارة المخاطر وضمان الامتثال القانوني لتحقيق المزيد من الأهداف وبناء بيئة عمل آمنة ومستدامة».
MENAFN09092024000055011008ID1108650243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.