ستاندرد آند بورز ورفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن.. زيادة الأمان واليقين

MENAFN - Alghad Newspaper) د. حيدر المجالي*

في ظل ظروف اقتصادية صعبة يشهدها العالم، وعلى الرغم من التوترات الإقليمية الخطيرة في المنطقة والتي أدت إلى نكسات اقتصادية واضحه لبعض دول المنطقة تأتي جهود الحكومة الأردنية لمواجهة التحديات وإحداث نقلة نوعية في مستوى الاقتصاد الوطني معتبرة ومقدرة، حيث انعكست هذه الجهود بتقدير مهني عالمي للاقتصاد الأردني تمثل بإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف الاقتصاد الأردني قبل أربعة أشهر إلى درجة متقدمة وتبع ذلك إعلان وكالة ستاندرد آند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB-. وقد أشادت وكالة ستاندرد آند بورز ايضا بالسياسة النقدية الحصيفة التي تبناها البنك المركزي الأردني وساهمت في خفض معدل التضخم إلى 1.7 % كانعكاس مباشر لاستقرار الاقتصاد وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين. ففي حين انخفض التصنيف الائتماني لعدد من دول المنطقة شهد تصنيف الأردن الائتماني تحسنا ملحوظا سينعكس سلبا على مؤشرات الاقتصاد الوطني.

إن تحسن التصنيف الائتماني للأردن يعد مؤشراً إيجابياً على استقرار الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين، وعادةً ما يكون لهذا التحسن تأثيرات متعددة في الاقتصاد منها زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية والمساهمة في تخفيض تكلفة الاقتراض وخفض أسعار الفائدة على القروض الحكومية وتعزيز الثقة بقوة السياسات الاقتصادية والإصلاحات المتبعة.

ويأتي رفع التصنيف الائتماني من وكالة ستاندرد آند بورز لأول مرة منذ 21 عاماً على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية التي أثرت على الاقتصاد ككل، إلا أنه ونتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا أن الاقتصاد حقق تحسنا ملحوظا. وأضافت الوكالة أن هذا الرفع جاء نتيجة استمرار قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في وجه الازمات المتلاحقة ابتداءً من كورونا ومن ثم الصراع الروسي الأوكراني وانتهاءً بالحرب على غزة. وبينت الوكالة أن أحد العوامل المهمة التي دفعتهم الى رفع التصنيف الائتماني للأردن كان نتيجة قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال منذ 2019، مما عزز القدرة على النمو الاقتصادي، وسيؤدي لاحقا الى وضع الدين العام على المسار النزولي خلال السنوات القادمة. وأكد تقرير الوكالة الائتمانية أن الاقتصاد الأردني قد أثبت قدرته على التحمل والصمود، بفضل الدعم الدولي والمحلي وتطبيق السياسات الاقتصادية الفعالة وانخفاض نسبة المخاطر لديه، حيث تم التأكيد على قدرة الأردن على المحافظة على استدامة دينه، مع توقعات بانخفاض الدين بشكل ملموس بدءًا من السنة القادمة.

أما على الصعيد النقدي فقد أشارت الوكالة إلى أن ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في الأردن الى 17.8 مليار دولار في نهاية شهر حزيران 2024 (وقد بلغت الاحتياطات الأجنبية 20 مليار دولار في نهاية آب 2024 حسب تقرير صادر عن البنك المركزي)، من شأنه أن يدعم ربط سعر الصرف بالدولار. وان انخفاض معدل التضخم من 3 % إلى 1.7 % في النصف الأول من عام 2024 جاء جراء انخفاض تكاليف الإسكان والنقل وتحسن القطاعات الخدمية وهذا مؤشر إيجابي يجب البناء عليه.

وبشكل عام يمكن لدولة ما تحسين تصنيفها الائتماني من خلال تنفيذ إستراتيجيات اقتصادية تعزز من نظرة المؤسسات المختصة لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتقيم الجدارة الائتمانية لها بشكل مستقل مما يعني أن هذه الدولة تعتبر أقل عرضة للتخلف عن سداد التزاماتها بسبب تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات البطالة، وتحسين بيئة الأعمال وخفض مستوى الديون وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومما يعزز التصنيف الائتماني للدول تحسين إدارة الدين واستقرار السياسات المالية والنقدية وتنفيذ سياسات مالية فعالة تؤدي إلى استقرار الأسعار وتحفيز النمو وتعزيز الشفافية في التقارير المالية والمعلومات الاقتصادية.

إن تحسن التصنيف الائتماني للأردن لم يأت صدفة أو مجاملة من قبل وكالات التصنيف العالمية، وإنما أتى استحقاقا لسياسات مالية واقتصادية لتعزيز منعة الاستقرار المالي في الأردن لإدارة الملف الاقتصادي بشكل سليم، ويمكن أن يؤدي هذا التحسن في التصنيف إلى فوائد عديدة للأردن مثل انخفاض تكلفة الاقتراض وزيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاقتراض وزيادة الإيرادات وإعادة هيكلة الديون للتفاوض على شروط جديدة.

إن رفع التصنيف الائتماني الأردني يعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانة ونجاح خطة التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك المعظم، ويشير كذلك إلى نجاح جهود الإصلاح المالي والاقتصادي مما سينعكس إيجابا على تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، ويؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي ليصل إلى 3 % في المدى المتوسط كأقل تقدير. إن هذا التصنيف الجديد يؤكد الاستقرار الكلي للاقتصاد الأردني في ظل التحديات الإقليمية التي فرضتها الحرب في غزة والانكماشات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية بقوة الاقتصاد الأردني ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية مما يسهم في تقوية الأداء الإيجابي للقطاع الخارجي والذي تمثل بانخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى 3.7 % من الناتج الاجمالي عن عام 2023 وهذا مؤشر على نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد للوصول الى استقرار اقتصادي شامل ومستدام وتحسين هيكلي في القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني لتعزيز استدامة الدين والسيطرة عليه.



*خبير الاقتصاد والتمويل