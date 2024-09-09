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ختامه الخلاص اليهودي.. إعلام عبري يكشف عن سيناريو خطير بالضفة

9/9/2024 12:03:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن "ضباط كبار" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال يسعيان لتنفيذ "سيناريو خطير"، في الضفة الغربية، شبّهوه بحرب "يأجوج ومأجوج".
وأوضحت الصحيفة أن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، يشجعان على التصعيد في الضفة الغربية، ويسعيان لإشعال "حرب يأجوج ومأجوج" في المنطقة، وأنهما وراء انتشار ما وصفوه بـ"الإرهاب" في الضفة الغربية.

وأشار الضباط إلى أن "الفخ الخطير" في ذلك السيناريو هو محاولة العبث في الحرم القدسي وتغيير الوضع الراهن فيه، وبما يؤدي إلى انفجار بعد السماح لليهود بالصلاة فيه.

ونوّهت الصحيفة إلى أن الانفجارات الكبرى كانت تحصل دوماً بعد الاعتداء على الأقصى.

وتستند الصحيفة في تسمية تلك الحرب إلى أن تصاعد العنف ضد الفلسطينيين يؤدي إلى اندلاع "حرب يأجوج ومأجوج"، التي يكون في ختامها "الخلاص اليهودي".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها في الجيش أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اختار أن يتجاهل تحذيرات كبار المسؤولين الأمنيين، ليسمح بحرية العمل الكاملة لبن غفير وسموتريتش.

وأوضح الضباط الكبار أنه "على عكس مطالب المستوطنين في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)، يقوم الجيش الإسرائيلي بإزالة الحواجز التي فُرضت في أعقاب تفجيرات السيارات المفخخة، ويحاول السماح للسكان بأكبر قدر ممكن من حرية الحركة وسبل العيش".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن "المختطفين يموتون في أنفاق حماس، والجيش الإسرائيلي يقاتل داخل القطاع، والشمال يشتعل، والمصاعب فظيعة، والاقتصاد ينهار، والخدمة العامة لا تعمل، وإسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة في العالم".

ورغم ذلك، حسب المصادر فإن "عصابة الفساد والقومية المتطرفة تريد حرب يأجوج ومأجوج، وتبذل قصارى جهدها لبدء انتفاضة ثالثة".

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