4 مؤسسات دولية تنهى صفقة الاستحواذ على 100% من شركة تمويلى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهى تحالف مؤسسات دولية يضم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة تنمية فينشرز كابيتال، وBII بقيادة“إس بى آى كابيتال” الاستحواذ على 100% من شركة تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لما قاله محمد متولى الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال قائد تحالف البائعين.

وشهدت عملية البيع تخارج كل من أيادى للاستثمار والتنمية التى تمتلك 40% من الشركة، و30% لصالح شركة إن آى كابيتال، و30% لصالح البريد للاستثمار.

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ونشرت جريدة“البورصة” الأسبوع الماضى، أن تحالف مؤسسات دولية يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على صفقة استحواذ على شركة تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الجاري، بحسب ما قالته مصادر لـ((البورصة)).

وأضاف متولى، على هامش فعاليات مؤتمر الإعلان عن الصفقة، أن المساهمين الجدد سيأخذوا الشركة لمرحلة جديدة للنمو.

وأصدرت شركة تمويلى تقريراً عن نشاطها مطلع العام الجارى كشف وصول محفظة التمويلات التراكمية إلى أكثر من 13.25 مليار جنيه منذ تأسيسها فى 2017 وحتى نهاية عام 2023.

وبلغ عدد العملاء المستفيدين من محفظة التمويلات التراكمية نحو 480 ألف عميل على مدار 6 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن عدد فروع الشركة بلغ 200 فرع تتواجد فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، مع استهدافها افتتاح 40 فرعاً جديداً خلال 2024، بينما تجاوز عدد الموظفين 3800 موظف بنهاية العام الماضى.

ويشهد قطاع التمويل متناهى الصغر زخماً كبيراً فى ظل تسارع معدلات النمو مؤخراً.

وقفزت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى نهاية النصف الأول من العام الجارى نحو 180% لتسجل 9 مليارات جنيه، مقابل 3.2 مليار جنيه أرصدة تمويل للنشاط خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.