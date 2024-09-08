4 مؤسسات دولية تنهى صفقة الاستحواذ على 100% من شركة تمويلى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهى تحالف مؤسسات دولية يضم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة تنمية فينشرز كابيتال، وBII بقيادة“إس بى آى كابيتال” الاستحواذ على 100% من شركة تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لما قاله محمد متولى الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال قائد تحالف البائعين.
وشهدت عملية البيع تخارج كل من أيادى للاستثمار والتنمية التى تمتلك 40% من الشركة، و30% لصالح شركة إن آى كابيتال، و30% لصالح البريد للاستثمار.
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ونشرت جريدة“البورصة” الأسبوع الماضى، أن تحالف مؤسسات دولية يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على صفقة استحواذ على شركة تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الجاري، بحسب ما قالته مصادر لـ((البورصة)).
وأضاف متولى، على هامش فعاليات مؤتمر الإعلان عن الصفقة، أن المساهمين الجدد سيأخذوا الشركة لمرحلة جديدة للنمو.
وأصدرت شركة تمويلى تقريراً عن نشاطها مطلع العام الجارى كشف وصول محفظة التمويلات التراكمية إلى أكثر من 13.25 مليار جنيه منذ تأسيسها فى 2017 وحتى نهاية عام 2023.
وبلغ عدد العملاء المستفيدين من محفظة التمويلات التراكمية نحو 480 ألف عميل على مدار 6 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن عدد فروع الشركة بلغ 200 فرع تتواجد فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، مع استهدافها افتتاح 40 فرعاً جديداً خلال 2024، بينما تجاوز عدد الموظفين 3800 موظف بنهاية العام الماضى.
ويشهد قطاع التمويل متناهى الصغر زخماً كبيراً فى ظل تسارع معدلات النمو مؤخراً.
وقفزت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى نهاية النصف الأول من العام الجارى نحو 180% لتسجل 9 مليارات جنيه، مقابل 3.2 مليار جنيه أرصدة تمويل للنشاط خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
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