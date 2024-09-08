باكستان.. الاستقرار الاقتصادي يمر عبر إصلاحات أعمق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بعد فترة طويلة من الركود، بدأت الآفاق الاقتصادية لباكستان تظهر بعض علامات التفاؤل.

ففي أواخر أغسطس، رفعت وكالة التصنيف الائتماني“موديز” التصنيف السيادي للبلاد من“سي أيه أيه 3” إلى“سي أيه أيه 2′′، مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك بعد خطوة مشابهة من وكالة“فيتش”.

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هذا الوميض النادر من التفاؤل يعكس تزايد الثقة الدولية في قدرة باكستان على مواجهة أزماتها المالية ووضع الأسس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت هام، إذ تزامنت مع قرب موافقة صندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 7 مليارات دولار، حسب ما أوضحته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

كما أن المحللين يعتبرون أن هذه الخطوة تشير إلى أن المؤسسات العالمية بدأت تستعيد الثقة في الإدارة المالية لباكستان.

بدأت آثار هذا التصنيف تظهر بوضوح، حيث شهدت الروبية الباكستانية تحسناً، وهو مؤشر واضح على أن توفر العملات الأجنبية يظل جوهر المصاعب الاقتصادية في البلاد، كما استجاب سوق الأسهم بشكل إيجابي لثقة“موديز” المتجددة.

لكن هناك معضلة تكمن في أن تخفيض التصنيف يرفع تكاليف الاقتراض، مما يزيد من تعقيد مشكلة الديون، بينما يوفر رفع التصنيف بصيص أمل.

ومن المفترض أن يسمح هذا التصنيف الجديد لباكستان بالحصول على قروض بشروط أكثر ملاءمة، وهو أمر حاسم لدولة تعاني من مخاطر كبيرة في استدامة ديونها.

ومع ذلك، فإن اعتراف“موديز” بتراجع مخاطر التخلف عن السداد يقابله واقع صارخ، وهو أن مدفوعات الفائدة ستظل تستنزف ما يقرب من نصف إيرادات الحكومة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

كما أن تأكيد“موديز” على انحسار مخاطر التخلف عن السداد– وإن لم تختفِ– يساعد على تهدئة المقارنات المثيرة للقلق مع الانهيار الاقتصادي الأخير في سريلانكا.

ويرى بعض المحللين أن هذا التصنيف يهيئ باكستان لإعادة دخول الأسواق المالية الدولية بشروط أفضل.

ومن الممكن أن يساعد إصدار السندات الأوروبية و”سندات الباندا” بأسعار تنافسية في خفض تكاليف الاقتراض وتخفيف الضغط على خدمة الدين، مما يخلق المجال المالي اللازم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

ورغم أن الموافقة المتوقعة على قرض صندوق النقد الدولي قد توفر بعض الارتياح، فمن الواضح أن هذا لن يؤدي إلى جولة جديدة من رفع التصنيفات.

وبالنسبة لدافعي الضرائب في باكستان، فإن تخفيف تكاليف الاقتراض من الأسواق العالمية يأتي بطعم مر، إذ يعني المزيد من الاقتراض حتماً المزيد من الديون، وهذه الأعباء تقع بشكل مباشر على كاهلهم.

المقياس الحقيقي للصحة الاقتصادية سيكون عندما يعكس رفع التصنيف اقتصاداً مزدهراً وليس مجرد حاجة ماسة لشروط اقتراض أفضل، لكن“موديز” و”فيتش” على حد سواء أكدتا على الشكوك المستمرة حول قدرة باكستان على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

ويبدو أن هذا الحذر مبرر، خصوصاً في ظل الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء شهباز شريف، والتي تشكلت بعد انتخابات فبراير.

ومع وجود تفويض انتخابي هش، قد تجد الحكومة صعوبة في تنفيذ إجراءات زيادة الإيرادات دون إثارة اضطرابات اجتماعية، وهذا الوضع الحرج قد يؤدي إلى تأخير أو حتى سحب الدعم المالي الضروري من الشركاء الدوليين.

مثل هذه المخاطر تزيد من حالة عدم اليقين التي تواجه الاستثمار في باكستان، كما أن التأخيرات المحتملة في تنفيذ الإصلاحات قد تعرض الدعم المالي المتعدد الأطراف والثنائي للخطر، مما يرفع من مخاطر الاستثمار.

على مدى عقود، كانت باكستان عالقة في حلقة مفرغة من الديون، حيث بلغ دينها الخارجي حالياً حوالي 130 مليار دولار.

وبحلول نوفمبر المقبل، تواجه البلاد تحدياً هائلاً بسداد 27.47 مليار دولار من الديون الخارجية، في حين لا تتجاوز احتياطاتها من النقد الأجنبي 14.57 مليار دولار.

وتتمثل استراتيجية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة الوشيكة في السعي للحصول على المزيد من القروض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والدول الصديقة.

وتتفاقم المشاكل الاقتصادية لباكستان بسبب نموذج النمو الذي يعتمد بشكل غير متناسب على الاستهلاك، إذ يؤدي هذا النموذج إلى زيادة حادة في الواردات كلما ارتفع النمو الاقتصادي، مما يعمق العجز التجاري للبلاد.

وفي عام 2024، بالرغم من السياسات الحكومية الصارمة، بلغت صادرات باكستان 30.65 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 54.71 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري قدره 24.06 مليار دولار.

وما دامت الحكومة تواصل الكفاح لتحقيق التوازن بين النمو المستدام وضغوط العجز المتزايد، سيظل استقرار باكستان الاقتصادي هشاً.

ومن دون إصلاحات هيكلية كبيرة، ستبقى البلاد عرضة للدوران في دائرة من الاقتراض وعدم الاستقرار الاقتصادي، مما يترك مجالاً ضئيلاً للتفاؤل في المستقبل القريب.

في الوقت ذاته، تواجه باكستان اختباراً حاسماً مع تكثيف الحكومة جهودها لتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل قطاعات الجملة والتجزئة.

هذه المبادرة، التي تعد جزءاً من الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، أثارت احتجاجات واسعة وإضرابات بين التجار.

وعلى الرغم من المقاومة، يبدو أن الحكومة مصممة على المضي قدماً، مدفوعة بالحاجة الملحة لتحسين نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تقل عن 8.5%.

ومع تفويض انتخابي هش، لا يمكن للحكومة أن تتحمل الانحراف عن الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات زيادة الإيرادات.

الامتثال لهذه الإصلاحات أمر حاسم لتأمين مراجعات صندوق النقد في الوقت المناسب، وإطلاق التمويل الأساسي من الشركاء الدوليين، وتعزيز احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي.

رغم أن اقتصاد باكستان حقق تقدماً كبيراً خلال العام الماضي، فإنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي، وهذا يبرز كيف أن الطريق أمامه محفوف بالمخاطر، وأي خطوة خاطئة قد تعرض التقدم الهش الذي تحقق حتى الآن للخطر.