الـمـلـك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الـرئـيس الـجـزائـري بـإعـادة انـتـخـابــه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الجزائرية وإعادة انتخابه
لولاية رئاسية ثانية.
وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التهاني، متمنياً لفخامته كل التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري الشقيق في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين اطراد التطور والنماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة فوزه في الانتخابات الجزائرية وإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.
كلمات دالة
MENAFN08092024000055011008ID1108649906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.