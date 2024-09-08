الـمـلـك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الـرئـيس الـجـزائـري بـإعـادة انـتـخـابــه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني،‭ ‬متمنياً‭ ‬لفخامته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬الجزائري‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬وللعلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬اطراد‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬تبون‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزائرية‭ ‬وإعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭.‬

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