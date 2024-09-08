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الشيخ سلمان بن عبدالله: إنجاز يضاف إلى سجل البحرين الرياضي

9/8/2024 7:24:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬نتيجة‭ ‬لدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬وإيمانه‭ ‬بقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المنجزات‭ ‬ليضاف‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بما‭ ‬بذله‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وما‭ ‬يتحلى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬التحدي‭ ‬والإصرار‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬العالمية،‭ ‬وليكون‭ ‬مثالاً‭ ‬يقتدى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لرفعة‭ ‬راية‭ ‬وطنهم‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭.‬

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