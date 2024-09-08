الشيخ سلمان بن عبدالله: إنجاز يضاف إلى سجل البحرين الرياضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني، رفع من خلالها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
وأعرب الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز العالمي الكبير الذي أتى بكل تأكيد نتيجة لدعم واهتمام جلالته وإيمانه بقدرات الشباب على تحقيق المنجزات ليضاف هذا الإنجاز إلى سجل مملكة البحرين في المجال الرياضي.
كما أشاد بما بذله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وما يتحلى به من روح التحدي والإصرار لتحقيق الإنجازات العالمية، وليكون مثالاً يقتدى به من الشباب البحريني لرفعة راية وطنهم في المحافل الدولية.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني، بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
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