محمد بن مبارك: فخر واعتزاز بهذا الإنجاز العالمي الكبير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
وأعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز العالمي الكبير الذي أتى بكل تأكيد نتيجة لدعم واهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وإيمانه جلالته بقدرات الشباب على تحقيق المنجزات، مؤكداً أن تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المستحق بلقب البطولة يضاف إلى سجل سموه الحافل بالبطولات والإنجازات المشرفة في مختلف المحافل والمنافسات الرياضية العالمية.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
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