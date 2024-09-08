محمد بن مبارك: فخر واعتزاز بهذا الإنجاز العالمي الكبير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬نتيجة‭ ‬لدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وإيمانه‭ ‬جلالته‭ ‬بقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المنجزات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تتويج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المستحق‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬سموه‭ ‬الحافل‭ ‬بالبطولات‭ ‬والإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬والمنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭.‬

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