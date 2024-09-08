وزير التربية يؤكد أهمية دور رؤساء المدارس في تعزيز الميدان التعليمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبيَّن‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬عينت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬مديري‭ ‬ومديرات‭ ‬المدارس‭ ‬المتميزين‭ ‬رؤساء‭ ‬للمدارس‭ ‬نظراً‭ ‬للخبرة‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬يتمتعون‭ ‬بها،‭ ‬بينما‭ ‬أضافت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أربعة‭ ‬رؤساء‭ ‬مستجدين‭ ‬تم‭ ‬تكليفهم‭ ‬بمهام‭ ‬رؤساء‭ ‬مدارس‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بحضور‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬والوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتعليم‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬التقييم‭ ‬والأداء،‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬المدارس‭ ‬الذين‭ ‬تمّ‭ ‬تكليفهم‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقهم‭ ‬أعلى‭ ‬نتائج‭ ‬التقييم‭ ‬وهم‭:‬

الأستاذة‭ ‬نرجس‭ ‬محمد‭ ‬شريف

الأستاذ‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬القصاب‮

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الأستاذ‭ ‬فتحي‭ ‬عبدالحسن‭ ‬الماجد

الأستاذة‭ ‬مريم‭ ‬نبيل‭ ‬العطاوي

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