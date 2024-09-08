وزير التربية يؤكد أهمية دور رؤساء المدارس في تعزيز الميدان التعليمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، أهمية الدور التعليمي والإداري الذي يقوم به رؤساء المدارس، مشيراً إلى أن تعيين قاعدة من رؤساء المدارس في مختلف المناطق التعليمية من شأنه الإسهام بشكل كبير في استقرار الميدان التعليمي ومتابعة العمليات المدرسية بشكل دائم.
وبيَّن الوزير أن الوزارة قد عينت خلال الفترة الماضية عدداً من مديري ومديرات المدارس المتميزين رؤساء للمدارس نظراً للخبرة الميدانية التي يتمتعون بها، بينما أضافت هذا العام أربعة رؤساء مستجدين تم تكليفهم بمهام رؤساء مدارس.
جاء ذلك لدى استقبال سعادة وزير التربية والتعليم، بحضور المدير العام لشؤون المدارس والوكيل المساعد للتعليم ومدير إدارة التقييم والأداء، عدداً من رؤساء المدارس الذين تمّ تكليفهم مع بداية العام الدراسي الجديد، بعد تحقيقهم أعلى نتائج التقييم وهم:
الأستاذة نرجس محمد شريف
الأستاذ عبدالله إبراهيم القصاب
الأستاذ فتحي عبدالحسن الماجد
الأستاذة مريم نبيل العطاوي
كلمات دالة
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