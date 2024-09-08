بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬وما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬شمول‭ ‬وتطور‭ ‬مستمرين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬والمضي‭ ‬به‭ ‬قدمًا‭ ‬لآفاق‭ ‬أوسع‭ ‬خدمةً‭ ‬للتطلعات‭ ‬والمصالح‭ ‬المتبادلة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تدارس‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والقضايا‭ ‬موضع‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

كلمات دالة