بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البحرين والمملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس بمقر الوزارة، أليستر لونج، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تتسم به من شمول وتطور مستمرين على كل الأصعدة، وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والمضي به قدمًا لآفاق أوسع خدمةً للتطلعات والمصالح المتبادلة، هذا إلى جانب تدارس مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، السفير الشيخ عبدالله بن علي بن خليفة آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية.
كلمات دالة
MENAFN08092024000055011008ID1108649900
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.