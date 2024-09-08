اللجنة الأمنية بالعاصمة تستعرض جهود تعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن المجتمعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة، بحضور ممثلين عن الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، إذ ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الأمنية في نطاق العاصمة، بالإضافة إلى الخطط والجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن المجتمعي.
وفي بداية الاجتماع أعرب محافظ محافظة العاصمة عن شكره وتقديره للإدارات الأمنية لجهودها البارزة في تنفيذ القانون والنظام العام.
وأشار خلال الاجتماع إلى سعي محافظة العاصمة لتنفيذ البرامج والخطط الكفيلة بتوفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة للملاحظات والاحتياجات المرصودة.
وناقشت اللجنة الاحتياجات الأمنية لأهالي منطقة النعيم، ووجّه محافظ العاصمة رئيس اللجنة إلى متابعة احتياجات وشكاوى الأهالي الأمنية وإيجاد الحلول المناسبة.
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