اللجنة الأمنية بالعاصمة تستعرض جهود تعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن المجتمعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعرب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬لجهودها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭.‬

وأشار‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬سعي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬للملاحظات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المرصودة‭.‬

وناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأمنية‭ ‬لأهالي‭ ‬منطقة‭ ‬النعيم،‭ ‬ووجّه‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬احتياجات‭ ‬وشكاوى‭ ‬الأهالي‭ ‬الأمنية‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭. ‬

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