بحضور الشيخة مرام بنت عيسى.. جمعية الصداقة للمكفوفين تختتم دورة أساسيات الحاسب الآلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة مدير عام مكتب قرينة ملك مملكة البحرين، أقامت الجمعية الخميس حفل ختام دورة أسس ومبادئ استخدام الحاسب الآلي للمكفوفين تحت شعار (التدريب لأجل التمكين).
وتأتي هذه الدورة التي أقيمت خلال شهر أغسطس الماضي بتنظيم مشترك بين اللجنة الثقافية ولجنة المرأة والطفل بالجمعية ضمن سلسلة البرامج التي تقدمها جمعية الصداقة للمكفوفين بهدف تعزيز تعليم وتدريب المكفوفين وتأهيلهم في مجال تقنية المعلومات، وذلك من أجل تعزيز فرصهم في العمل والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم الشخصية بما يتيح لهم البقاء على اتصال مع العالم والوصول إلى المعلومات والخدمات عبر الإنترنت والمساعدة في الدراسة للطلاب الجامعيين وطلبة المدارس وتطوير مهاراتهم المهنية والشخصية.
في بداية الحفل، ألقى حسين الحليبي رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين كلمةً عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره للشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة العضو الفخري بالجمعية على دعمها اللامحدود للمكفوفين ومساندتها لأنشطة وبرامج الجمعية، مؤكداً أن الجمعية لن تتوانى عن تأهيل وتدريب وتطوير مهارات الأعضاء المكفوفين من أجل تمكينهم وتزويدهم بكافة المهارات التي تمكنهم من أن يكونوا عناصر فعالة ومساهمة في تقدم وازدهار الوطن.
بعدها ألقت حمدة محمد رئيسة اللجنة الثقافية بالجمعية كلمةً أكدت خلالها أهمية الاستمرار في هذه البرامج التدريبية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الرقمي وتعزز من فرص العمل في المستقبل، مثنيةً على جهود المدربين الذين بذلوا قصارى جهدهم في تدريب الأعضاء وتزويدهم بكافة المهارات الأساسية والمتقدمة في استخدام الحاسب الآلي بكفاءة واقتدار، متمنيةً للأعضاء المشاركين التقدم والنجاح في مسيرتهم القادمة.
تلا ذلك كلمة المشاركين في الدورة والتي عبروا فيها عن بالغ امتنانهم لجمعية الصداقة للمكفوفين على اهتمامها بتزويد الأعضاء بالمهارات الأساسية والمتقدمة التي تسهم في جعلهم عناصر فعالة في المجتمع.
وفي الختام قام الحليبي رئيس الجمعية بتقديم هدية تذكارية إلى الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة العضو الفخري بجمعية الصداقة للمكفوفين، كما جرى تكريم المدربين وتقديم الشهادات التقديرية للأعضاء المشاركين الذين اجتازوا الدورة التدريبية، وكذلك تكريم شركة أشرف لدعمها أنشطة الجمعية.
وتضمن البرنامج الشامل الذي أشرف على تقديمه العضو فواز عبدالرحمن بمعاونة العضو عبدالعزيز الحمري تدريباً في تطبيقات مايكروسوفت كالوورد والباوربوينت والأكسل وتصفح الإنترنت بأمان وكفاءة وإدارة البريد الإلكتروني وتخصيص إعدادات نظام التشغيل وإجادة استخدام قارئ الشاشة الخاص بالمكفوفين.
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