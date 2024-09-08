بحضور الشيخة مرام بنت عيسى.. جمعية الصداقة للمكفوفين تختتم دورة أساسيات الحاسب الآلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بتنظيم‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الثقافية‭ ‬ولجنة‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬بالجمعية‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬تعليم‭ ‬وتدريب‭ ‬المكفوفين‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬إنتاجيتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬والخدمات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬للطلاب‭ ‬الجامعيين‭ ‬وطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬والشخصية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الحفل،‭ ‬ألقى‭ ‬حسين‭ ‬الحليبي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬كلمةً‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬العضو‭ ‬الفخري‭ ‬بالجمعية‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬اللامحدود‭ ‬للمكفوفين‭ ‬ومساندتها‭ ‬لأنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬الجمعية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬لن‭ ‬تتوانى‭ ‬عن‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الأعضاء‭ ‬المكفوفين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكينهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بكافة‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬عناصر‭ ‬فعالة‭ ‬ومساهمة‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬الوطن‭.‬

بعدها‭ ‬ألقت‭ ‬حمدة‭ ‬محمد‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الثقافية‭ ‬بالجمعية‭ ‬كلمةً‭ ‬أكدت‭ ‬خلالها‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬الرقمي‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مثنيةً‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المدربين‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بكافة‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬والمتقدمة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬بكفاءة‭ ‬واقتدار،‭ ‬متمنيةً‭ ‬للأعضاء‭ ‬المشاركين‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬القادمة‭.‬

تلا‭ ‬ذلك‭ ‬كلمة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬والتي‭ ‬عبروا‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬امتنانهم‭ ‬لجمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين‭ ‬على‭ ‬اهتمامها‭ ‬بتزويد‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالمهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬والمتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬جعلهم‭ ‬عناصر‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬قام‭ ‬الحليبي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬بتقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬العضو‭ ‬الفخري‭ ‬بجمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬للمكفوفين،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬تكريم‭ ‬المدربين‭ ‬وتقديم‭ ‬الشهادات‭ ‬التقديرية‭ ‬للأعضاء‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬اجتازوا‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تكريم‭ ‬شركة‭ ‬أشرف‭ ‬لدعمها‭ ‬أنشطة‭ ‬الجمعية‭.‬

وتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تقديمه‭ ‬العضو‭ ‬فواز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بمعاونة‭ ‬العضو‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الحمري‭ ‬تدريباً‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬كالوورد‭ ‬والباوربوينت‭ ‬والأكسل‭ ‬وتصفح‭ ‬الإنترنت‭ ‬بأمان‭ ‬وكفاءة‭ ‬وإدارة‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتخصيص‭ ‬إعدادات‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭ ‬وإجادة‭ ‬استخدام‭ ‬قارئ‭ ‬الشاشة‭ ‬الخاص‭ ‬بالمكفوفين‭.‬

كلمات دالة