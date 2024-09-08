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خالد الرميحي: الإنجاز العالمي يبعث على الفخر والاعتزاز

9/8/2024 7:24:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬خالد‭ ‬عمرو‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ألبا‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬وتتويج‭ ‬سموه‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بفرنسا‭.‬

وأكد‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ورياضة‭ ‬القدرة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالته،‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتميزة‭ ‬وصولًا‭ ‬للمستويات‭ ‬العالمية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بجهود‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬ويؤكد‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭.‬

وأكد‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬المرموق‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يعزز‭ ‬سجل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬الرياضية،‭ ‬ويؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬سموه‭ ‬الدؤوبة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬والشبابية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورفع‭ ‬رايتها‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المختلفة‭.‬

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