خالد الرميحي: الإنجاز العالمي يبعث على الفخر والاعتزاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول وتتويج سموه للمرة الثانية على التوالي بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم والتي أقيمت في مونبازير بفرنسا.
وأكد الرميحي أن الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة البحرينية، ورياضة القدرة من لدن جلالته، ساهم في تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة وصولًا للمستويات العالمية، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز العالمي الذي تحقق بجهود الفريق الملكي للقدرة يبعث على الفخر والاعتزاز، ويؤكد ما يتمتع به الشباب البحريني من كفاءة لرفع اسم مملكة البحرين في المحافل الرياضية الدولية.
وأكد الرميحي أن الفوز في هذا المحفل الرياضي العالمي المرموق للعام الثاني على التوالي يعزز سجل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين الرياضية، ويؤكد المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الرياضة البحرينية بفضل جهود سموه الدؤوبة والمتواصلة في النهوض والارتقاء بالحركة الرياضية والشبابية بمملكة البحرين ورفع رايتها عاليا في البطولات المختلفة.
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