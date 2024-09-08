موسى زينل شخصية لا تنسى في المسرح القطري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
بعد رحلة من العطاء، ودع المثقفون والمسرحيون القطريون والعرب الراحل موسى زينل الذي وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض، وداع المثقفين والمسرحيين في الخليج والوطن العربي لهذه الشخصية الاستثنائية في الحراك الثقافي والمسرحي القطري جاء باعتباره من دعائم المسرح والثقافة في قطر وأحد مؤسسيها وروادها الذي لا يمكن لأي أحد نسيانها لبصماتها الخالدة في هذين المجالين، ناهيك انه من الشخصيات المحبة للثقافة والمسرح والداعمة للشباب في كل منصب تولاه في حياته.
الراحل «بوخلود» له إسهامات كبيرة في تأسيس الحركة الثقافية والمسرحية القطرية، شغل العديد من المناصب كان أبرزها مديرا لإدارة الثقافة بوزارة الإعلام والثقافة عام 1981 وغيرها من المناصب التي كان يعتبرها مرحلة من مراحل حياته لتحقيق الطموح والتميز للثقافة والمسرح في قطر والخليج والوطن العربي من خلال دراساته وأطروحاته وأمنياته ليصل إلى مستوى عال من بين دول العالم المهتمة بالفنون والثقافة.
الراحل موسى زينل - مع حفظ الألقاب - من يعرفه عن قرب لا بد يتأثر برحيله، لأنه من الشخصيات التي لا تنسى في المسرح القطري، شخصية مثقفة ومحبة وشغوفة وطموحة، شخصية كانت تسعى للتميز دائما خصوصا عندما يطلب منه ورقة عمل في ندوات المسرح، تجد تلك الورقة مميزة عن جميع الأوراق المقدمة لأن محتواها صادق معبر للمسرح الخليجي والعربي وما يحتاج اليه من دعم من المسؤولين حتى تتواصل عطاءاته.
الراحل زينل «بوخلود» كان مواظبا على حضور المهرجانات المسرحية الخليجية والعربية للاستفادة مما يطرح فيها حيث كان له الفضل مع رفقاء دربه في تنظيم مهرجان الدوحة المسرحي الذي أصبح من المهرجانات المسرحية التي يسعى الجميع لأن يشارك فيها سواء كان ممثلا أو مخرجا أو حتى في ندواتها.
رحم الله المثقف موسى زينل «بوخلود» وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
MENAFN08092024000130011022ID1108649862
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.