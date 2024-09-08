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موسى زينل شخصية لا تنسى في المسرح القطري

9/8/2024 7:24:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بعد رحلة من العطاء، ودع المثقفون والمسرحيون القطريون والعرب الراحل موسى زينل الذي وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض، وداع المثقفين والمسرحيين في الخليج والوطن العربي لهذه الشخصية الاستثنائية في الحراك الثقافي والمسرحي القطري جاء باعتباره من دعائم المسرح والثقافة في قطر وأحد مؤسسيها وروادها الذي لا يمكن لأي أحد نسيانها لبصماتها الخالدة في هذين المجالين، ناهيك انه من الشخصيات المحبة للثقافة والمسرح والداعمة للشباب في كل منصب تولاه في حياته.
الراحل «بوخلود» له إسهامات كبيرة في تأسيس الحركة الثقافية والمسرحية القطرية، شغل العديد من المناصب كان أبرزها مديرا لإدارة الثقافة بوزارة الإعلام والثقافة عام 1981 وغيرها من المناصب التي كان يعتبرها مرحلة من مراحل حياته لتحقيق الطموح والتميز للثقافة والمسرح في قطر والخليج والوطن العربي من خلال دراساته وأطروحاته وأمنياته ليصل إلى مستوى عال من بين دول العالم المهتمة بالفنون والثقافة.
الراحل موسى زينل - مع حفظ الألقاب - من يعرفه عن قرب لا بد يتأثر برحيله، لأنه من الشخصيات التي لا تنسى في المسرح القطري، شخصية مثقفة ومحبة وشغوفة وطموحة، شخصية كانت تسعى للتميز دائما خصوصا عندما يطلب منه ورقة عمل في ندوات المسرح، تجد تلك الورقة مميزة عن جميع الأوراق المقدمة لأن محتواها صادق معبر للمسرح الخليجي والعربي وما يحتاج اليه من دعم من المسؤولين حتى تتواصل عطاءاته.
الراحل زينل «بوخلود» كان مواظبا على حضور المهرجانات المسرحية الخليجية والعربية للاستفادة مما يطرح فيها حيث كان له الفضل مع رفقاء دربه في تنظيم مهرجان الدوحة المسرحي الذي أصبح من المهرجانات المسرحية التي يسعى الجميع لأن يشارك فيها سواء كان ممثلا أو مخرجا أو حتى في ندواتها.
رحم الله المثقف موسى زينل «بوخلود» وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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