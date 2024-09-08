حضور طلابي كبير في اليوم الأول من العام الدراسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وسط حضور كبير من قبل الطلبة في اليوم الأول من بدء العام الدراسي بجامعة العلوم التطبيقية، أعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حاتم المصري عن سعادته باستقبال الطلبة، مرحباً بجميع الطلبة المستجدين والمنتظمين في الفصل الدراسي الأول 2024/2025، في برامج الجامعة المحلية وبرامج جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، مشيراً إلى أن الجامعة هيأت كافة الظروف المناسبة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد من خلال جهوزية القاعات الدراسية ومختبرات الجامعة لضمان تجربة تعليمية فريدة للطلبة الملتحقين ببرامج الجامعة.
وصرح الأستاذ الدكتور حاتم المصري بأن إقبال الطلبة على الحضور للجامعة في اليوم الأول من بدء الدراسة، يؤكد التزام بحضور المحاضرات الدراسية منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أن الجامعة قد هيأت البيئة التعليمية المناسبة لاستقبال طلبتها من خلال توجيه الطلبة المستجدين وإرشادهم أكاديمياً وتقديم النصائح والتوجيهات لهم في اختيار المقررات الدراسية قبل تسجيلها، وذلك من خلال المرشدين الأكاديميين في مختلف الكليات، كما قام مجلس الطلبة باستقبال زملائهم الطلبة الجدد، وتوجيههم للتعرف على الجامعة والقاعات الدراسية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن التسجيل مستمر للفصل الدراسي الأول حيث توفر الجامعة لطلبتها بيئة تعليمية متميزة، كما تقدم للطلبة الراغبين بالدراسة بها مجموعة من المنح الدراسية والتسهيلات على الرسوم لمساعدتهم أثناء فترة الدراسة، بالإضافة إلى المنح الجزئية الإضافية على السنة الدراسية الأولى لجميع الطلبة المستجدين في برامج جامعة لندن ساوث بانك بنسب تتراوح بين 30 و40%، كما أن الطلبة الراغبين بالالتحاق بالجامعة سيحصلون على إعفاء بنسبة 100% من رسوم القبول والتسجيل في مختلف التخصصات المطروحة عند استكمال تسجيلهم خلال فعاليات الأيام التعريفية التي تقيمها الجامعة.
وأوضح رئيس الجامعة أن البرامج المطروحة للفصل الدراسي الأول تشمل درجة البكالوريوس في الحقوق، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والعلوم المالية والمحاسبة، والعلوم السياسية، ونظم المعلومات الإدارية، وعلم الحاسوب، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي وتخصصات الماجستير في القانون، والقانون التجاري، وإدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة والتمويل، إضافة إلى برنامج الماجستير الجديد في تخصص العلوم السياسية، الذي يعتبر الأول من نوعه، منوهاً إلى أن جامعة العلوم التطبيقية تعتبر الجامعة الوحيدة في مملكة البحرين التي تطرح برامج العلوم السياسية وتخرج طالبا قادرا على العمل في الحقل الدبلوماسي، والمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، والمؤسسات السياسية، ومراكز البحوث والدراسات، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ويستطيع أن يحلل المعلومات ويتخذ قرارات ويعمل على وضع سياسات وفق إطار تحليل علمي.
وأضاف أن الجامعة أطلقت مؤخراً أحدث برامجها في تخصصات الماجستير والمتمثل ببرنامج الماجستير في علم الحاسوب الذي طرحته لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة على مستوى العالم، بالنظر إلى حاجة سوق العمل إلى الخريجين الذين يحملون الشهادات العليا في مجال علم الحاسوب وفروعه المتنوعة، حيث تم تصميمه بناءً على أحدث المعايير المدعومة بدراسات السوق والمقارنات المعيارية مع الجامعات الأكاديمية المرموقة، لتأهيل الطلبة للتخرج بشهادة أكاديمية وفق أحدث المعايير العالمية، مما يعزز فرصهم في سوق العمل.
كما يهتم البرنامج بالتطوير والتفاعل مع الحواسيب والأنظمة الحاسوبية، بما في ذلك البرمجة، وتصميم البرمجيات، وتحليل البيانات، وهندسة البرمجيات، وشبكات الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والكثير من المجالات الأخرى ذات الصلة.
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