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حضور طلابي كبير في اليوم الأول من العام الدراسي

9/8/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وسط‭ ‬حضور‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬بجامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬حاتم‭ ‬المصري‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باستقبال‭ ‬الطلبة،‭ ‬مرحباً‭ ‬بجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬والمنتظمين‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الجامعة‭ ‬المحلية‭ ‬وبرامج‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬البريطانية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬هيأت‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهوزية‭ ‬القاعات‭ ‬الدراسية‭ ‬ومختبرات‭ ‬الجامعة‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬فريدة‭ ‬للطلبة‭ ‬الملتحقين‭ ‬ببرامج‭ ‬الجامعة‭.‬

وصرح‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬حاتم‭ ‬المصري‭ ‬بأن‭ ‬إقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬للجامعة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الدراسة،‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬بحضور‭ ‬المحاضرات‭ ‬الدراسية‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬قد‭ ‬هيأت‭ ‬البيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستقبال‭ ‬طلبتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬وإرشادهم‭ ‬أكاديمياً‭ ‬وتقديم‭ ‬النصائح‭ ‬والتوجيهات‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬قبل‭ ‬تسجيلها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المرشدين‭ ‬الأكاديميين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الكليات،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬مجلس‭ ‬الطلبة‭ ‬باستقبال‭ ‬زملائهم‭ ‬الطلبة‭ ‬الجدد،‭ ‬وتوجيههم‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الجامعة‭ ‬والقاعات‭ ‬الدراسية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬مستمر‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬الجامعة‭ ‬لطلبتها‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬للطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالدراسة‭ ‬بها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬والتسهيلات‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الدراسة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنح‭ ‬الجزئية‭ ‬الإضافية‭ ‬على‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬بنسب‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و40‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالالتحاق‭ ‬بالجامعة‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭% ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬المطروحة‭ ‬عند‭ ‬استكمال‭ ‬تسجيلهم‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬الجامعة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬البرامج‭ ‬المطروحة‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬تشمل‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬والعلوم‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية،‭ ‬ونظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية،‭ ‬وعلم‭ ‬الحاسوب،‭ ‬والتصميم‭ ‬الجرافيكي،‭ ‬والتصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬وتخصصات‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬والقانون‭ ‬التجاري،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والتمويل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬تعتبر‭ ‬الجامعة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تطرح‭ ‬برامج‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬وتخرج‭ ‬طالبا‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬السياسية،‭ ‬ومراكز‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات،‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬ويستطيع‭ ‬أن‭ ‬يحلل‭ ‬المعلومات‭ ‬ويتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬وفق‭ ‬إطار‭ ‬تحليل‭ ‬علمي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬أطلقت‭ ‬مؤخراً‭ ‬أحدث‭ ‬برامجها‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬الماجستير‭ ‬والمتمثل‭ ‬ببرنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الحاسوب‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتلاحقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬حاجة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬الخريجين‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علم‭ ‬الحاسوب‭ ‬وفروعه‭ ‬المتنوعة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬المدعومة‭ ‬بدراسات‭ ‬السوق‭ ‬والمقارنات‭ ‬المعيارية‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المرموقة،‭ ‬لتأهيل‭ ‬الطلبة‭ ‬للتخرج‭ ‬بشهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

كما‭ ‬يهتم‭ ‬البرنامج‭ ‬بالتطوير‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الحواسيب‭ ‬والأنظمة‭ ‬الحاسوبية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البرمجة،‭ ‬وتصميم‭ ‬البرمجيات،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬وهندسة‭ ‬البرمجيات،‭ ‬وشبكات‭ ‬الحاسوب،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬

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