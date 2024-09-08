سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس عبدالمجيد تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
متمنيا سموه حفظه الله لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء. (النهاية)
أ م ح
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