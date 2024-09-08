سمو ولي العهد يهنئ الرئيس عبدالمجيد تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية

سمو ولي العهد يهنئ الرئيس عبدالمجيد تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية
التاريخ
9/8/2024 3:24:56 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة متمنيا سموه حفظه الله لفخامته كل التوفيق والسداد. (النهاية)
أ م ح
MENAFN08092024000071011013ID1108649630
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