سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس عبدالمجيد تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس عبدالمجيد تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية
التاريخ
9/8/2024 3:24:55 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. (النهاية)
أ م ح
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