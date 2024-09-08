المبعوث الأمريكي يزور السعودية ومصر وتركيا لدفع جهود إنهاء الحرب في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 8 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الأحد أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو سيقوم بجولة تشمل السعودية ومصر وتركيا لمواصلة جهود إنهاء الحرب الدائرة في السودان والمجاعة الناتجة عنها.
وقالت الوزارة في بيان إن المبعوث الأمريكي الذي سيبدأ جولته اليوم سيركز على البناء على النجاح الأخير الذي حققته مبادرة (مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان) لإنهاء الصراع في السودان.
وأوضح ان الجهود الدبلوماسية تصب تجاه حث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولالتزاماتهما الحالية بموجب إعلان جدة والسعي إلى إنهاء الأعمال العدائية.
وأشار إلى ان بيرييلو سيجتمع في محطاته بلاجئين سودانيين وقادة مدنيين عبر المنطقة وبمسؤولين حكوميين رئيسيين وشركاء متعددي الأطراف من الجامعة العربية والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).
وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الدوليين للتخفيف من معاناة الشعب السوداني والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بين الطرفين المتحاربين.
وكانت محادثات سويسرا بشأن السودان التي اختتمت أواخر الشهر الماضي قد أسفرت عن التزام طرفي النزاع القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان من جانب وقوات الدعم السريع من جانب آخر بضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية عبر ممرين رئيسيين للتخفيف من معاناة أكثر من 25 مليون شخص في السودان. (النهاية)
أ م م / ر س
MENAFN08092024000071011013ID1108649628
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