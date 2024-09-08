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المبعوث الأمريكي يزور السعودية ومصر وتركيا لدفع جهود إنهاء الحرب في السودان

9/8/2024 3:24:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الأحد أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو سيقوم بجولة تشمل السعودية ومصر وتركيا لمواصلة جهود إنهاء الحرب الدائرة في السودان والمجاعة الناتجة عنها.
وقالت الوزارة في بيان إن المبعوث الأمريكي الذي سيبدأ جولته اليوم سيركز على البناء على النجاح الأخير الذي حققته مبادرة (مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان) لإنهاء الصراع في السودان.
وأوضح ان الجهود الدبلوماسية تصب تجاه حث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولالتزاماتهما الحالية بموجب إعلان جدة والسعي إلى إنهاء الأعمال العدائية.
وأشار إلى ان بيرييلو سيجتمع في محطاته بلاجئين سودانيين وقادة مدنيين عبر المنطقة وبمسؤولين حكوميين رئيسيين وشركاء متعددي الأطراف من الجامعة العربية والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).
وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الدوليين للتخفيف من معاناة الشعب السوداني والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بين الطرفين المتحاربين.
وكانت محادثات سويسرا بشأن السودان التي اختتمت أواخر الشهر الماضي قد أسفرت عن التزام طرفي النزاع القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان من جانب وقوات الدعم السريع من جانب آخر بضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية عبر ممرين رئيسيين للتخفيف من معاناة أكثر من 25 مليون شخص في السودان. (النهاية)

أ م م / ر س



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