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انطلاق حفل ختام دورة الألعاب البرالمبية (باريس 2024)

9/8/2024 3:24:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 8 - 9 (كونا) -- انطلق اليوم الاحد حفل ختام دورة الألعاب البرالمبية (باريس 2024) في نسختها ال17 في العاصمة الفرنسية باريس وسط اجواء السعادة والانتصار بعد منافسات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة بين دول العالم.
واقيم الحفل في (ستاد دو فرانس) في الضاحية الباريسية (سان دوني) بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية انرو بارسونز بإلاضافة الى عدد من كبار الشخصيات الرياضية.
وبعد افتتاح فريد اقيم في قلب العاصمة في ساحة (الكونكورد) عادت اللجنة المنظمة الى اقامة الحفل في الملعب حيث تم تغييره الى ان يكون مسرحا ملائما لتوديع ضيوفه بعد 12 يوما.
ويستضيف (ستاد دو فرانس) حفلا ضخما يضم 24 فنانا من المشهد الموسيقي الإلكتروني الفرنسي لاستدلال الستار عن هذا المحفل العالمي الضخم بحضور 4400 رياضي من 168 وفدا بارالمبيا.
ويشمل الحفل جميع البروتوكولات المتوقعة بما في ذلك الخطب والأناشيد بالاضافة الى انه سيتم تسليم العلم إلى لوس انجلوس وهي المدينة المضيفة التالية في عام 2028 بالاضافة الى النشيد الوطني الفرنسي والامريكي واطفاء الشعلة البارالمبية.
كما يشمل الحفل موكب لحاملي العلم وحفل موسيقي رائع تحت علامة "اللمسة الفرنسية“.
وشاركت دولة الكويت في هذه الدورة بثلاثة رياضيين بألعاب القوى بلعبتي (الرمي والجري) وهم الابطال فيصل الراجحي وضاري بطي وحامل العلم الكويتي في الافتتاح فيصل سرور.
وحصدت الكويت ميداليتين أولهما ذهبية أحرزها البطل الباراليمبي فيصل سرور في دفع الجلة (فئة اف 63) وأخرى برونزية أحرزها البطل الكويتي فيصل الراجحي في نهائيات 5 الاف متر لمسابقات الجري على الكرسي.
وانطلقت في 28 اغسطس الماضي فعاليات الدورة بمشاركة رياضيون من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية)

م ع / ه س ص



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