انطلاق حفل ختام دورة الألعاب البرالمبية (باريس 2024)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 8 - 9 (كونا) -- انطلق اليوم الاحد حفل ختام دورة الألعاب البرالمبية (باريس 2024) في نسختها ال17 في العاصمة الفرنسية باريس وسط اجواء السعادة والانتصار بعد منافسات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة بين دول العالم.
واقيم الحفل في (ستاد دو فرانس) في الضاحية الباريسية (سان دوني) بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية انرو بارسونز بإلاضافة الى عدد من كبار الشخصيات الرياضية.
وبعد افتتاح فريد اقيم في قلب العاصمة في ساحة (الكونكورد) عادت اللجنة المنظمة الى اقامة الحفل في الملعب حيث تم تغييره الى ان يكون مسرحا ملائما لتوديع ضيوفه بعد 12 يوما.
ويستضيف (ستاد دو فرانس) حفلا ضخما يضم 24 فنانا من المشهد الموسيقي الإلكتروني الفرنسي لاستدلال الستار عن هذا المحفل العالمي الضخم بحضور 4400 رياضي من 168 وفدا بارالمبيا.
ويشمل الحفل جميع البروتوكولات المتوقعة بما في ذلك الخطب والأناشيد بالاضافة الى انه سيتم تسليم العلم إلى لوس انجلوس وهي المدينة المضيفة التالية في عام 2028 بالاضافة الى النشيد الوطني الفرنسي والامريكي واطفاء الشعلة البارالمبية.
كما يشمل الحفل موكب لحاملي العلم وحفل موسيقي رائع تحت علامة "اللمسة الفرنسية“.
وشاركت دولة الكويت في هذه الدورة بثلاثة رياضيين بألعاب القوى بلعبتي (الرمي والجري) وهم الابطال فيصل الراجحي وضاري بطي وحامل العلم الكويتي في الافتتاح فيصل سرور.
وحصدت الكويت ميداليتين أولهما ذهبية أحرزها البطل الباراليمبي فيصل سرور في دفع الجلة (فئة اف 63) وأخرى برونزية أحرزها البطل الكويتي فيصل الراجحي في نهائيات 5 الاف متر لمسابقات الجري على الكرسي.
وانطلقت في 28 اغسطس الماضي فعاليات الدورة بمشاركة رياضيون من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية)
م ع / ه س ص
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