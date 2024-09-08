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رئيس الوزراء العراقي يعتزم إجراء تعديل وزاري

9/8/2024 3:24:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 8 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الأحد عن نيته اجراء تعديل وزاري في حكومته بعد أن ينتهي مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد له.
وقال السوداني في كلمة متلفزة إنه ينتظر انتخاب رئيس جديد للبرلمان من أجل التقدم الى مجلس النواب لإقرار تعديل وزاري مبني على تقييم أداء الوزراء ويهدف إلى تعزيز قدرة اتخاذ القرار وزيادة الفعالية الحكومية.
ولم يكشف السوداني عن الوزراء الذين ينوي تغييرهم في تعديله الحكومي المرتقب في الوقت الذي أشاد فيه بأداء جميع وزارات الدولة في المرحلة الماضية "وما سجلته من منجز يحمل الفارق ويمثل روح البرنامج الحكومي ومستحقاته".
وبخصوص موقفه من شغور منصب رئاسة مجلس النواب بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي في نوفمبر من العام الماضي قال السوداني انه مع حسم استحقاق رئاسة مجلس النواب وانه يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية ومع خيارات الشعب المتمثلة بالأغلبية الدستورية داخل المجلس. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص



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