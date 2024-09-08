رئيس الوزراء العراقي يعتزم إجراء تعديل وزاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 8 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الأحد عن نيته اجراء تعديل وزاري في حكومته بعد أن ينتهي مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد له.
وقال السوداني في كلمة متلفزة إنه ينتظر انتخاب رئيس جديد للبرلمان من أجل التقدم الى مجلس النواب لإقرار تعديل وزاري مبني على تقييم أداء الوزراء ويهدف إلى تعزيز قدرة اتخاذ القرار وزيادة الفعالية الحكومية.
ولم يكشف السوداني عن الوزراء الذين ينوي تغييرهم في تعديله الحكومي المرتقب في الوقت الذي أشاد فيه بأداء جميع وزارات الدولة في المرحلة الماضية "وما سجلته من منجز يحمل الفارق ويمثل روح البرنامج الحكومي ومستحقاته".
وبخصوص موقفه من شغور منصب رئاسة مجلس النواب بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي في نوفمبر من العام الماضي قال السوداني انه مع حسم استحقاق رئاسة مجلس النواب وانه يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية ومع خيارات الشعب المتمثلة بالأغلبية الدستورية داخل المجلس. (النهاية)
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