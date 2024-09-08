رئيس هيئة الترفيه السعودية يطلق مسابقة (القلم الذهبي)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 8 - 9 (كونا) -- اطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي ال الشيخ اليوم الاحد الموقع الالكتروني لجائزة (ديوانية القلم الذهبي) التي يبلغ مجموع جوائزها 740 الف دولار وانتاجات سينمائية.
وقال ال الشيخ خلال مؤتمر صحفي لتدشين الجائزة انها فرصة لظهور جيل جديد من الكتاب باللغة العربية داعيا المبدعين الى التسجيل في الجائزة عبر موقعها الالكتروني.
وسيحصل الفائز بالمركز الاول في الجائزة على 100 الف دولار وتحويل الرواية إلى فيلم
سينمائي والمركز الثاني 50 الف دولار فيما يحصل المركز الثالث على جائزة بقيمة 30 الف دولار. (النهاية)
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