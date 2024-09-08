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رئيس هيئة الترفيه السعودية يطلق مسابقة (القلم الذهبي)

9/8/2024 3:24:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 9 (كونا) -- اطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي ال الشيخ اليوم الاحد الموقع الالكتروني لجائزة (ديوانية القلم الذهبي) التي يبلغ مجموع جوائزها 740 الف دولار وانتاجات سينمائية.
وقال ال الشيخ خلال مؤتمر صحفي لتدشين الجائزة انها فرصة لظهور جيل جديد من الكتاب باللغة العربية داعيا المبدعين الى التسجيل في الجائزة عبر موقعها الالكتروني.
وسيحصل الفائز بالمركز الاول في الجائزة على 100 الف دولار وتحويل الرواية إلى فيلم سينمائي والمركز الثاني 50 الف دولار فيما يحصل المركز الثالث على جائزة بقيمة 30 الف دولار. (النهاية)

خ ن ش / ف ا س




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