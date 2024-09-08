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الكوليرا تضاعف أعـداد القتلى بالسـودان - جريدة الوطن السعودية

9/8/2024 3:16:00 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في ختام زيارته التي استمرت يومين للسودان: ((إن السودان يعاني من عاصفة أزمة كاملة. إن حجم حالة الطوارئ صادم، وكذلك الإجراءات غير الكافية التي يتم اتخاذها للحد من الصراع)).
وقال إن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وهو رقم قاتم وسط صراع مدمر دمر الدولة الواقعة في شمال شرق أفريقيا.
وبين الحصيلة في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر بالسودان، والتي تعد مقر الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة عسكريا. وقال إن حصيلة القتلى قد تكون أعلى من ذلك بكثير.
حالة الفوضى
ويعد تفشي وباء الكوليرا أحدث كارثة تواجهها البلاد. فقد قتل المرض ما لا يقل عن 165 شخصا وأصاب نحو 4200 آخرين في الأسابيع الأخيرة، وفقا لآخر تحديث لوزارة الصحة.
وقال تيدروس ((إننا ندعو العالم إلى الاستيقاظ ومساعدة السودان للخروج من الكابوس الذي يعيشه))، مضيفا أن وقف إطلاق النار الفوري مطلوب بشكل عاجل.
وأضاف أن ((أفضل دواء هو السلام)).
وانزلق السودان إلى حالة من الفوضى في أبريل من العام الماضي عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين الجيش وجماعة شبه عسكرية قوية، قوات الدعم السريع، إلى حرب مفتوحة في جميع أنحاء البلاد.
وأدى الصراع إلى تحويل العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق الحضرية إلى ساحات معارك، مما أدى إلى تدمير البنية الأساسية المدنية ونظام الرعاية الصحية المتهالك بالفعل. وفي غياب الأساسيات، أغلق العديد من المستشفيات والمرافق الطبية أبوابها.
وقد أدت الفيضانات الموسمية المدمرة التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة إلى تفاقم البؤس. فقد قُتل العشرات من الأشخاص ودمرت البنية الأساسية الحيوية في 12 من محافظات السودان الثماني عشرة، وفقًا للسلطات المحلية.
انتهاكات الصراع
وخلق الصراع أكبر أزمة نزوح في العالم. فقد اضطر أكثر من 13 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم منذ بدء القتال، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. ويشمل هذا العدد أكثر من 2.3 مليون شخص فروا إلى البلدان المجاورة كلاجئين.
وقد تميز القتال بارتكاب فظائع، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والقتل بدوافع عرقية، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية.
فرض حظر
وفي وقت سابق حث محققو حقوق الإنسان المدعومون من الأمم المتحدة على إنشاء ((قوة مستقلة ومحايدة)) لحماية المدنيين في حرب السودان، وألقوا باللوم على الجانبين في جرائم حرب بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب وحذروا من أن الحكومات الأجنبية التي تسلحهم وتمولهم قد تكون متواطئة.
واتهم فريق تقصي الحقائق، في أول تقرير له منذ أن أنشأته هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تقاتل الجيش السوداني، وحلفاءه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس الفريق في مؤتمر صحفي ((لقد عانى شعب السودان كثيرا، ويجب أن تتوقف الانتهاكات ضدهم. ولا يمكن أن يتم ذلك دون إنهاء القتال)).
ودعا الخبراء إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور بغرب السودان ليشمل البلاد بأكملها.
وتأتي النتائج التي توصل إليها الفريق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة في الوقت الذي نزح فيه أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم ــ بما في ذلك أكثر من 2 مليون شخص إلى الدول المجاورة ــ واندلعت المجاعة في مخيم كبير للنازحين في دارفور.

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