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مرور الرياض يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفات التفحيط و عكس السير

9/8/2024 3:15:44 PM
(MENAFN- Al Watan) قام مرور الرياض بضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي ، يرتكب فيه مخالفات التفحيط والقيادة من دون لوحات وعكس السير، وتم إحالته للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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