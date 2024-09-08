مرور الرياض يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفات التفحيط و عكس السير

مرور الرياض يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفات التفحيط و عكس السير
التاريخ
9/8/2024 3:15:44 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قام مرور الرياض بضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي ، يرتكب فيه مخالفات التفحيط والقيادة من دون لوحات وعكس السير، وتم إحالته للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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