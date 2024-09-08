توافد دولي للمشاركة بأولمبياد الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan)
بدأ المشاركون من مختلف دول العالم في التوافد إلى الرياض للمشاركة في فعاليات الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي، الذي يُعقد ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، ومركز الأبحاث الدولي للذكاء الاصطناعي (IRCAI) بسلوفينيا، برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((اليونيسكو)).
ويهدف هذا الأولمبياد، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا))، إلى أن يكون منصة دولية للمسابقات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يحتضن الموهوبين ويعزز مهاراتهم.
وستشارك كل دولة بفريق واحد مكون من 4 طلاب بحد أقصى، ويتسابق الطلاب بشكل منفرد على مدى يومين، خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، إذ سيتم تخصيص اليوم الأول من المسابقة للأسئلة العلمية، وفي اليوم الثاني يقوم الطلاب بحل مشكلات علمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال منصة مصممة خصيصًا لهذا الغرض.
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