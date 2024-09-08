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توافد دولي للمشاركة بأولمبياد الذكاء الاصطناعي

9/8/2024 3:15:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ المشاركون من مختلف دول العالم في التوافد إلى الرياض للمشاركة في فعاليات الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي، الذي يُعقد ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، ومركز الأبحاث الدولي للذكاء الاصطناعي (IRCAI) بسلوفينيا، برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((اليونيسكو)).
ويهدف هذا الأولمبياد، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا))، إلى أن يكون منصة دولية للمسابقات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يحتضن الموهوبين ويعزز مهاراتهم.
وستشارك كل دولة بفريق واحد مكون من 4 طلاب بحد أقصى، ويتسابق الطلاب بشكل منفرد على مدى يومين، خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، إذ سيتم تخصيص اليوم الأول من المسابقة للأسئلة العلمية، وفي اليوم الثاني يقوم الطلاب بحل مشكلات علمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال منصة مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

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