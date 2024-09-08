41 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

(MENAFN
- Al Watan)
تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 41 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ((نأتي إليك))، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة ((موجودين)) الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وباشرت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية العمل بمواقعها في مناطق القصيم، ومكة المكرمة، والجوف، والباحة، وعسير، ونجران، وحائل، والشرقية، وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
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