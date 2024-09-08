شركة أمنية تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي من سبرينكلر Sprinklr للارتقاء بتجارب عملائها وتبسيط عملياتها



وبحسب بيان صحفي، شملت الحلول التي اعتمدتها شركة أمنية من "سبرينكلر" Sprinklrتحليلات وسائل والمقارنات التنافسية (Social Listening and Competitive Benchmarking)، بالإضافة إلى خدمات الذكاء الاصطناعي من روبوتات المحادثة، والرعاية الرقمية (Chatbot & Digital Care)، وتقارير التسويق والإعلانات ((Ads Reporting.



وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي من "سبرينكلر" Sprinklr لشركة أمنية تبسيط تفاعل العملاء مع الشركة مع الحفاظ على معايير عالية من جودة الخدمة. تم تجهيز الروبوتات الذكية بالقدرة على فهم واستجابة استفسارات العملاء في الوقت الفعلي، مما يساهم في تقليل أوقات الانتظار بشكل ملحوظ وزيادة مستوى رضا العملاء بشكل عام.



بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الحلول جهود شركة أمنية في توسيع عملياتها بشكل فعّال والتكيف مع تقلبات الطلب على الخدمات.



وأكد رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان، أن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي من "سبرينكلر" Sprinklr يشكل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف شركة أمنية في تقديم تجربة عملاء استثنائية، وقال: "من خلال هذه الحلول المبتكرة، نسعى إلى تحسين مستوى خدماتنا وضمان استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات عملائنا، مما يعزز من قدرتنا على المنافسة في السوق ويوفر لهم تجربة لا تضاهى".



وأشار سويدان إلى أن التعاون مع شركة عالمية مثل "سبرينكلر" Sprinklr يأتي كجزء من استراتيجية أمنية للتوسع الرقمي وتعزيز مكانتها كأحد الرواد في قطاع الاتصالات في المنطقة، مع مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين تجربة العملاء وتحقيق الاستدامة في عملياتها.



من جانبه، قال هيثم الخطيب، نائب رئيس شركة سبرينكلر (Sprinklr) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا: "يسعدنا في سبرينكلر أن نتعاون مع شركة أمنية، التي تُعد من أوائل المتعاقدين معنا في الأردن، لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التي ستساهم في تحقيق قفزة نوعية في تجربة عملائها. إن قدرتنا على توفير حلول شاملة ومتكاملة لإدارة تجربة العملاء، بدءاً من تحليل وسائل التواصل الاجتماعي وصولاً إلى روبوتات المحادثة الذكية، ستمكن أمنية من تحقيق تواصل أعمق وأكثر فعالية مع عملائها. نحن واثقون أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز مكانة أمنية الريادية في السوق وتمكينها من مواصلة الابتكار وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات ومتطلبات عملائها المتغيرة."



تُجسد هذه الخطوة التزام شركة أمنية بتبني أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تحقيق التحول الرقمي وتلبية تطلعات عملائها بشكل استباقي، خاصة وأن الشركة تواصل العمل على تطوير استراتيجياتها وتوسيع نطاق خدماتها، لتعزيز مكانتها الريادية كمشغل اتصالات يقدم حلولاً مبتكرة تعزز من كفاءة عملياته وتساهم في تحقيق تجربة متميزة للعملاء تواكب متطلبات السوق المتغيرة.