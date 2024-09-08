وزيرة النقل تبحث مع السفير البحريني أوجه التعاون بين البلدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبلت وزير النقل المهندسة وسام التهتموني الاحد في وزارة النقل سفير مملكة البحرين لدى الأردن الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة حيث بحثا أوجه التعاون في مجال النقل بين الأردن والبحرين.
وأكدت التهتموني خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن والبحرين في مختلف المجالات، مشيرة الى ان الروابط الثنائية تمتد لعقود من التعاون المثمر بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين.
وقالت الوزيرة ان الأردن يسعى لتعزيز هذا التعاون، لا سيما في قطاع النقل الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.
من جانبه، أكد السفير البحريني ان العلاقات الأخوية في مختلف المجالات بين الأردن والبحرين تاريخية وراسخة، معربا عن اعتزاز بلاده بالتعاون المشترك الذي يعكس الروابط القوية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وبحثت الوزيرة مع السفير البحريني مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل والملاحة والبحرية بين البلدين تمهيدا لاستكمال الإجراءات وتوقيعها بصيغتها النهائية.
كما ناقشا آخر المستجدات بخصوص مشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية وفقا للاتفاقات الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر بين البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب في هذا المجال.
وتركز اللقاء أيضا على التعاون في مجال النقل الجوي والتدريب للعاملين في قطاع الطيران وتعزيز التعاون ما بين هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية وشؤون هيئة الطيران المدني البحرينية عبر مذكرة تعاون فني تهدف الى تطوير قنوات التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.
واعربت التهتموني في نهاية اللقاء عن استعداد إدارة الأرصاد الجوية الأردنية تقديم دورات تدريبية في كافة مجالات الأرصاد الجوية سواء في الرصد الجوي او التنبؤ او الأقمار الصناعية.
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