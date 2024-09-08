وزيرة النقل تبحث مع السفير البحريني أوجه التعاون بين البلدين



وأكدت التهتموني خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن والبحرين في مختلف المجالات، مشيرة الى ان الروابط الثنائية تمتد لعقود من التعاون المثمر بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين.



وقالت الوزيرة ان الأردن يسعى لتعزيز هذا التعاون، لا سيما في قطاع النقل الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.



من جانبه، أكد السفير البحريني ان العلاقات الأخوية في مختلف المجالات بين الأردن والبحرين تاريخية وراسخة، معربا عن اعتزاز بلاده بالتعاون المشترك الذي يعكس الروابط القوية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وبحثت الوزيرة مع السفير البحريني مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل والملاحة والبحرية بين البلدين تمهيدا لاستكمال الإجراءات وتوقيعها بصيغتها النهائية.



كما ناقشا آخر المستجدات بخصوص مشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية وفقا للاتفاقات الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر بين البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب في هذا المجال.



وتركز اللقاء أيضا على التعاون في مجال النقل الجوي والتدريب للعاملين في قطاع الطيران وتعزيز التعاون ما بين هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية وشؤون هيئة الطيران المدني البحرينية عبر مذكرة تعاون فني تهدف الى تطوير قنوات التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.



واعربت التهتموني في نهاية اللقاء عن استعداد إدارة الأرصاد الجوية الأردنية تقديم دورات تدريبية في كافة مجالات الأرصاد الجوية سواء في الرصد الجوي او التنبؤ او الأقمار الصناعية.