رونالدو يفضل مبابي على كريم بنزيمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فضل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو كيليان مبابي على زميله السابق كريم بنزيمة، معتبرا أن اللاعب الحالي لريال مدريد أفضل من مهاجم اتحاد جدة.
ونشر قائد النصر السعودي، يوم الأحد، مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب" التي أطلقها مؤخرا، وأجرى تحديا مع ريو فيرديناند، زميله السابق في مانشستر يونايتد، يتمثل في اختيار من هو اللاعب الأفضل بين خيارين يقدمها المدافع الإنجليزي.
وعندما تم سؤاله عن الأفضل بين مبابي وبنزيمة، اختار رونالدو المهاجم الحالي لريال مدريد وقائد فرنسا على بنزيمة.
يذكر أن بنزيمة يعد أكثر لاعب صنع أهدافا لكريستيانو رونالدو، بعدما منحه 47 تمريرة حاسمة خلال مسيرتهما في ريال مدريد التي امتدت إلى تسعة مواسم.
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