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رونالدو يفضل مبابي على كريم بنزيمة

9/8/2024 3:14:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فضل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو كيليان مبابي على زميله السابق كريم بنزيمة، معتبرا أن اللاعب الحالي لريال مدريد أفضل من مهاجم اتحاد جدة.

ونشر قائد النصر السعودي، يوم الأحد، مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب" التي أطلقها مؤخرا، وأجرى تحديا مع ريو فيرديناند، زميله السابق في مانشستر يونايتد، يتمثل في اختيار من هو اللاعب الأفضل بين خيارين يقدمها المدافع الإنجليزي.

وعندما تم سؤاله عن الأفضل بين مبابي وبنزيمة، اختار رونالدو المهاجم الحالي لريال مدريد وقائد فرنسا على بنزيمة.

يذكر أن بنزيمة يعد أكثر لاعب صنع أهدافا لكريستيانو رونالدو، بعدما منحه 47 تمريرة حاسمة خلال مسيرتهما في ريال مدريد التي امتدت إلى تسعة مواسم.

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