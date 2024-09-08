5 طرق سحرية لتقليل ظهور علامات تمدد الجلد خلال الحمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تُعد علامات التمدد خلال فترة الحمل ظاهرة شائعة بين النساء، حيث تنتج عن تمدد الجلد نتيجة نمو الجنين المستمر.
وأوضح الدكتور حسام الشنوفي، استشاري أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني، أن هذه العلامات هى نوع من الندبات التي تظهر عندما يتمدد الجلد أو ينكمش بسرعة، حيث يؤدي هذا التغير المفاجئ إلى تمزق ألياف الكولاجين والإيلاستين التي تدعم مرونة البشرة.
وأضاف الشنوفي، في تصريحات لـ"الكونسلتو"، أن غالبية النساء يواجهن هذه المشكلة خلال الحمل، لكن يمكن تقليل احتمالية حدوثها من خلال اتباع بعض النصائح الهامة، والتي تشمل:
1. الحفاظ على الوزن المتوازن:
يجب التحكم في زيادة الوزن أثناء الحمل لتجنب تمدد الجلد بسرعة، وينصح باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الخفيفة بانتظام لتفادي زيادة الوزن المفرطة.
2. الترطيب الكافي للجسم:
تناول كميات وفيرة من الماء يساعد في الحفاظ على نعومة الجلد ومرونته، مما يقلل من خطر تمزق الجلد، ويُوصى بشرب 10 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا، مع تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
3. اتباع نظام غذائي مناسب:
النظام الغذائي المتوازن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجلد، ويفضل تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والزنك مثل البيض والدجاج ودقيق الشوفان ومنتجات الألبان، والتي تساعد في ترطيب الجلد وتحسين مرونته.
4. استخدام كريمات الترطيب:
أشار الدكتور الشنوفي إلى أهمية استخدام الكريمات المخصصة للحد من علامات التمدد، حيث يمكن لهذه الكريمات أن تحسن مرونة الجلد وتجعله أقل عرضة للتشقق والتمدد.
5. تناول فيتامين C:
يساعد فيتامين C في تعزيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد، مما يقلل من ظهور علامات التمدد، ويُنصح بتضمين الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين في النظام الغذائي اليومي.
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