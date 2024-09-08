5 طرق سحرية لتقليل ظهور علامات تمدد الجلد خلال الحمل

وأوضح الدكتور حسام الشنوفي، استشاري أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني، أن هذه العلامات هى نوع من الندبات التي تظهر عندما يتمدد الجلد أو ينكمش بسرعة، حيث يؤدي هذا التغير المفاجئ إلى تمزق ألياف الكولاجين والإيلاستين التي تدعم مرونة البشرة.



وأضاف الشنوفي، في تصريحات لـ"الكونسلتو"، أن غالبية النساء يواجهن هذه المشكلة خلال الحمل، لكن يمكن تقليل احتمالية حدوثها من خلال اتباع بعض النصائح الهامة، والتي تشمل:



1. الحفاظ على الوزن المتوازن:

يجب التحكم في زيادة الوزن أثناء الحمل لتجنب تمدد الجلد بسرعة، وينصح باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الخفيفة بانتظام لتفادي زيادة الوزن المفرطة.



2. الترطيب الكافي للجسم:

تناول كميات وفيرة من الماء يساعد في الحفاظ على نعومة الجلد ومرونته، مما يقلل من خطر تمزق الجلد، ويُوصى بشرب 10 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا، مع تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.



3. اتباع نظام غذائي مناسب:

النظام الغذائي المتوازن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجلد، ويفضل تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والزنك مثل البيض والدجاج ودقيق الشوفان ومنتجات الألبان، والتي تساعد في ترطيب الجلد وتحسين مرونته.



4. استخدام كريمات الترطيب:

أشار الدكتور الشنوفي إلى أهمية استخدام الكريمات المخصصة للحد من علامات التمدد، حيث يمكن لهذه الكريمات أن تحسن مرونة الجلد وتجعله أقل عرضة للتشقق والتمدد.



5. تناول فيتامين C:

يساعد فيتامين C في تعزيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد، مما يقلل من ظهور علامات التمدد، ويُنصح بتضمين الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين في النظام الغذائي اليومي.

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