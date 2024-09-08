“ترخيص السواقين” تقدم خدماتها يومي الإثنين والأربعاء



وأشارت إلى أن عمل الإدارة سيتوقف خلال العطلة الرسمية المقررة يوم الانتخابات والتي كانت مبرمجة منذ وقت طويل، ولم يتم وضع أي موعد للفحص النظري أو العملي خلالها.



وأضافت أنه بالنسبة للعطلة التي تم إقرارها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الإثنين الموافق 16 من الشهر الجاري، تم ترحيل مواعيدهم ليوم الأحد الموافق 15 من الشهر الحالي ومن لا يتمكن من المراجعة يوم الأحد فسيتم ترحيل مواعيدهم إلى أي يوم يتناسب مع متلقي الخدمة دون أي كلف مادية.



ونوهت إلى أن الترخيص المتنقل المسائي بغمدان و على طريق إربد عمان سيعتذر عن تقديم خدماته يوم الإثنين الموافق ٩/ ٩