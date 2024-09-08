“ترخيص السواقين” تقدم خدماتها يومي الإثنين والأربعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، الأحد، تقديم خدماتها كالمعتاد يومي الإثنين والأربعاء، 9 و11 من الشهر الحالي.
وأشارت إلى أن عمل الإدارة سيتوقف خلال العطلة الرسمية المقررة يوم الانتخابات والتي كانت مبرمجة منذ وقت طويل، ولم يتم وضع أي موعد للفحص النظري أو العملي خلالها.
وأضافت أنه بالنسبة للعطلة التي تم إقرارها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الإثنين الموافق 16 من الشهر الجاري، تم ترحيل مواعيدهم ليوم الأحد الموافق 15 من الشهر الحالي ومن لا يتمكن من المراجعة يوم الأحد فسيتم ترحيل مواعيدهم إلى أي يوم يتناسب مع متلقي الخدمة دون أي كلف مادية.
ونوهت إلى أن الترخيص المتنقل المسائي بغمدان و على طريق إربد عمان سيعتذر عن تقديم خدماته يوم الإثنين الموافق ٩/ ٩
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