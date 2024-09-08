69% من أطفال غزة تلقوا الجرعة الأولى للقاح شلل الأطفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 69 بالمئة من أطفال قطاع غزة "من عمر يوم وحتى 10 سنوات" تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال.
وبحسب وكالة وفا، أوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه وبعد مرور 7 أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تلقى 69 بالمئة من الأطفال المستهدفين الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك ضمن الحملة المستمرة في محافظتي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة، حتى مساء اليوم.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ حتى مساء أمس السبت 441647 طفلا، 49 بالمئة منهم من الإناث، و51 بالمئة من الذكور.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجولة الأولى من حملة التطعيم تستكمل في محافظتي غزة والشمال، وأن طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، ووكالة "الأونروا"، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف تواصل الجهود في حملة التطعيم رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وفي ظل خطر كبير على تنقلها بين مراكز التطعيم.--(بترا)
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