69% من أطفال غزة تلقوا الجرعة الأولى للقاح شلل الأطفال



وبحسب وكالة وفا، أوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه وبعد مرور 7 أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تلقى 69 بالمئة من الأطفال المستهدفين الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك ضمن الحملة المستمرة في محافظتي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة، حتى مساء اليوم.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ حتى مساء أمس السبت 441647 طفلا، 49 بالمئة منهم من الإناث، و51 بالمئة من الذكور.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجولة الأولى من حملة التطعيم تستكمل في محافظتي غزة والشمال، وأن طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، ووكالة "الأونروا"، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف تواصل الجهود في حملة التطعيم رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وفي ظل خطر كبير على تنقلها بين مراكز التطعيم.--(بترا)