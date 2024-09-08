Sunday, 08 September 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


69% من أطفال غزة تلقوا الجرعة الأولى للقاح شلل الأطفال

9/8/2024 3:13:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 69 بالمئة من أطفال قطاع غزة "من عمر يوم وحتى 10 سنوات" تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال.


وبحسب وكالة وفا، أوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه وبعد مرور 7 أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تلقى 69 بالمئة من الأطفال المستهدفين الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك ضمن الحملة المستمرة في محافظتي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة، حتى مساء اليوم.


وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ حتى مساء أمس السبت 441647 طفلا، 49 بالمئة منهم من الإناث، و51 بالمئة من الذكور.


وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجولة الأولى من حملة التطعيم تستكمل في محافظتي غزة والشمال، وأن طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، ووكالة "الأونروا"، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف تواصل الجهود في حملة التطعيم رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وفي ظل خطر كبير على تنقلها بين مراكز التطعيم.--(بترا)

MENAFN08092024000072011014ID1108649551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث