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سوفكس 2024 ينعش سياحة المؤتمرات والحجوزات الفندقية في العقبة

9/8/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- عزز معرض "سوفكس 2024" الذي أقيم مؤخرا في مدينة العقبة، صناعة "سياحة المؤتمرات"، التي تعد جزءا مهما في القطاع السياحي بشكل عام، نظرا لأهميتها الكبرى ومردودها المتميز على الاقتصاد، وتعرف كذلك بمسميات مختلفة مثل "سياحة الأعمال" و"سياحة المعارض" و"سياحة الاجتماعات".
وإلى جانب سياحة المؤتمرات، رفع المعرض نسبة الحجوزات الفندقية وإشغال الغرف الفندقية في مختلف تصنيفات الفنادق، لا سيما ذات التصنيف 5 و4 نجوم، التي وصل بعضها إلى حجوزات بنسبة 100 %.
ويشكل زوار سياحة المؤتمرات في المملكة 2.8 % من إجمالي الزوار، بحسب ما أظهرته إحصاءات العام الماضي، حيث بلغ عدد زوار المملكة 5 ملايين زائر، وشكل عدد سياح المؤتمرات والندوات من العدد الإجمالي ما يقارب 120 ألف زائر، فيما يُرجح تضاعف الأرقام في حال عمل مركز المؤتمرات والمعارض في العقبة على تفعيل هذا النمط من السياحة، التي ترتبط بقطاعات أخرى تدور عجلة اقتصادها حول العديد من المجالات، لا سيما النقل والفنادق والأسواق التجارية.
وبوجود المركز الذي بلغ حجم استثماره 24 مليون دولار، ويقع في قلب مدينة العقبة على مساحة أرض تبلغ 170 ألف متر مربع، ومساحة إجمالية للمباني تستوعب 35 ألف متر مربع، تصبح العقبة جسرا إستراتيجيا يجمع القارات الثلاث نظرا لموقعها المتميز.
بشأن ذلك، أكد رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، "أن معرض سوفكس 2024 ساهم في استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار لمدينة العقبة، مما انعكس على الحركة السياحية بشكل كبير"، مشيرا إلى "أن المعرض شكل فرصة للدول والشركات العارضة للاطلاع على تجارب نظرائهم من الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومعرفة أحدث المهام والأسلحة والمعدات العسكرية لدى مختلف الأطراف، كما يعد الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر وتقوية العلاقات المتبادلة بين المشاركين".
وبحسب تقديرات القائمين على معرض سوفكس 2024، فإن القطاع السياحي في مدينة العقبة حقق عائدا اقتصاديا تراوح بين 15 إلى 20 مليون دينار قبل وخلال فترة انعقاد مؤتمر ومعرض سوفكس بنسخته الرابعة عشرة.
الخبير التنموي الدكتور محمد الرصاعي، نائب رئيس جامعة الحسين بن طلال، يقول، "بات واضحا في السنوات القليلة الماضية، أن الأردن يعد وجهة سياحية عالمية منافسة، نظرا لأسباب عديدة محلية وإقليمية، إلى جانب ما قامت به وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من خطوات في الاتجاه الصحيح. حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا الأردن في عام 2023، وفق منظمة السياحة العالمية، 5 ملايين سائح، ويتوقع المهتمون بقطاع السياحة والتسويق أن يزداد هذا الرقم بشكل لافت في الأعوام المقبلة، مما يشكل فرصة كبيرة لتعزيز أحد أشكال السياحة المرتبطة بهذا القطاع، وهي سياحة المؤتمرات، التي تعد ذات أهمية بالغة في التنمية بصورها المتنوعة، وبالذات الاقتصادية منها والثقافية".
ووفق الخبير السياحي محمد السلامين، "فإن سياحة المؤتمرات تلعب دورا كبيرا في أنماط السياحة كافة، وهي ركيزة أساسية لأي مدينة سياحية، خصوصا تلك الواقعة على البحر"، مؤكدا "أن العقبة نجحت في أن يكون فيها مركز متخصص للمؤتمرات والمعارض، حيث توفر سياحة المؤتمرات فئة مختلفة من السياح مثل رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى والمتوسطة وأصحاب الخبرة في قطاعات مختلفة، ويمكن أن يجدوا في العقبة مكانا مناسبا لإقامة مشاريعهم إذا ما توفرت لهم كافة متطلبات الإقامة المتميزة".
وأضاف السلامين، "أن مدينة العقبة تتمتع بمقومات وإمكانيات هائلة لقربها من البحر الأحمر، وما تمتاز به من خطوط بحرية منتظمة، إلى جانب سلامة الموانئ وأمنها وقربها من البحر الأبيض المتوسط، كما أن وجود مطار الملك الحسين الدولي الذي يتمتع بميزة الأجواء المفتوحة، إضافة إلى عدد من المعابر البرية والإمكانيات السياحية مثل وادي رم والبترا، يجعل من العقبة بوابة جوية إستراتيجية للأردن والمنطقة".
ومن وجهة نظر الخبير السياحي يوسف هلالات، "فإن وجود مركز المؤتمرات والمعارض بالقرب من مطار الملك الحسين الدولي ساهم في دعم إستراتيجية العقبة بتعزيز مكانتها لتصبح وجهة رائدة لاجتماعات وفعاليات الأعمال، بما يحقق التنمية والتنوع الاستثماري والاقتصادي، وسيدعم إقامة المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية إقامة مشاريع استثمارية مرادفة كالفنادق والمطاعم ووسائل النقل، بما يوفر فرص عمل إضافية لأبناء الوطن. كما يسهم في استقطاب مئات الآلاف من المسافرين والزوار والسياح ورجال الأعمال والفرق العالمية المختلفة".
يشار إلى أن العقبة نجحت في جذب العديد من المؤتمرات الإقليمية والعالمية، من أبرزها معرض سوفكس 2022 و2024، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة العالمية المرتبطة بالسياحة والرياضة، التي كان لها الأثر الأكبر على القطاع السياحي بأشكاله كافة، وعززت وجود المدينة السياحية على خريطة كبرى المعارض والفعاليات العالمية، نظراً لما تمثله من تسويق مباشر للعقبة في مختلف دول العالم من خلال تعريف المشاركين في هذه المؤتمرات بالمنتج السياحي للعقبة.
واستقطب معرض سوفكس الدولي 2024 مشاركات واسعة من الدول والشركات العالمية، مما يعد أحد أكبر الفعاليات العسكرية والأمنية في المنطقة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الدول والشركات في مجالات الدفاع والأمن، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات في هذا المجال.

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