سوفكس 2024 ينعش سياحة المؤتمرات والحجوزات الفندقية في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة- عزز معرض
"سوفكس 2024" الذي أقيم مؤخرا في مدينة العقبة، صناعة "سياحة المؤتمرات"، التي تعد جزءا مهما في القطاع السياحي بشكل عام، نظرا لأهميتها الكبرى ومردودها المتميز على الاقتصاد، وتعرف كذلك بمسميات مختلفة مثل "سياحة الأعمال" و"سياحة المعارض" و"سياحة الاجتماعات".
وإلى جانب سياحة المؤتمرات، رفع المعرض نسبة الحجوزات الفندقية وإشغال الغرف الفندقية في مختلف تصنيفات الفنادق، لا سيما ذات التصنيف 5 و4 نجوم، التي وصل بعضها إلى حجوزات بنسبة 100 %.
ويشكل زوار سياحة المؤتمرات في المملكة 2.8 % من إجمالي الزوار، بحسب ما أظهرته إحصاءات العام الماضي، حيث بلغ عدد زوار المملكة 5 ملايين زائر، وشكل عدد سياح المؤتمرات والندوات من العدد الإجمالي ما يقارب 120 ألف زائر، فيما يُرجح تضاعف الأرقام في حال عمل مركز المؤتمرات والمعارض في العقبة على تفعيل هذا النمط من السياحة، التي ترتبط بقطاعات أخرى تدور عجلة اقتصادها حول العديد من المجالات، لا سيما النقل والفنادق والأسواق التجارية.
وبوجود المركز الذي بلغ حجم استثماره 24 مليون دولار، ويقع في قلب مدينة العقبة على مساحة أرض تبلغ 170 ألف متر مربع، ومساحة إجمالية للمباني تستوعب 35 ألف متر مربع، تصبح العقبة جسرا إستراتيجيا يجمع القارات الثلاث نظرا لموقعها المتميز.
بشأن ذلك، أكد رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، "أن معرض سوفكس 2024 ساهم في استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار لمدينة العقبة، مما انعكس على الحركة السياحية بشكل كبير"، مشيرا إلى "أن المعرض شكل فرصة للدول والشركات العارضة للاطلاع على تجارب نظرائهم من الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومعرفة أحدث المهام والأسلحة والمعدات العسكرية لدى مختلف الأطراف، كما يعد الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر وتقوية العلاقات المتبادلة بين المشاركين".
وبحسب تقديرات القائمين على معرض سوفكس 2024، فإن القطاع السياحي في مدينة العقبة حقق عائدا اقتصاديا تراوح بين 15 إلى 20 مليون دينار قبل وخلال فترة انعقاد مؤتمر ومعرض سوفكس بنسخته الرابعة عشرة.
الخبير التنموي الدكتور محمد الرصاعي، نائب رئيس جامعة الحسين بن طلال، يقول، "بات واضحا في السنوات القليلة الماضية، أن الأردن يعد وجهة سياحية عالمية منافسة، نظرا لأسباب عديدة محلية وإقليمية، إلى جانب ما قامت به وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من خطوات في الاتجاه الصحيح. حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا الأردن في عام 2023، وفق منظمة السياحة العالمية، 5 ملايين سائح، ويتوقع المهتمون بقطاع السياحة والتسويق أن يزداد هذا الرقم بشكل لافت في الأعوام المقبلة، مما يشكل فرصة كبيرة لتعزيز أحد أشكال السياحة المرتبطة بهذا القطاع، وهي سياحة المؤتمرات، التي تعد ذات أهمية بالغة في التنمية بصورها المتنوعة، وبالذات الاقتصادية منها والثقافية".
ووفق الخبير السياحي محمد السلامين، "فإن سياحة المؤتمرات تلعب دورا كبيرا في أنماط السياحة كافة، وهي ركيزة أساسية لأي مدينة سياحية، خصوصا تلك الواقعة على البحر"، مؤكدا "أن العقبة نجحت في أن يكون فيها مركز متخصص للمؤتمرات والمعارض، حيث توفر سياحة المؤتمرات فئة مختلفة من السياح مثل رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى والمتوسطة وأصحاب الخبرة في قطاعات مختلفة، ويمكن أن يجدوا في العقبة مكانا مناسبا لإقامة مشاريعهم إذا ما توفرت لهم كافة متطلبات الإقامة المتميزة".
وأضاف السلامين، "أن مدينة العقبة تتمتع بمقومات وإمكانيات هائلة لقربها من البحر الأحمر، وما تمتاز به من خطوط بحرية منتظمة، إلى جانب سلامة الموانئ وأمنها وقربها من البحر الأبيض المتوسط، كما أن وجود مطار الملك الحسين الدولي الذي يتمتع بميزة الأجواء المفتوحة، إضافة إلى عدد من المعابر البرية والإمكانيات السياحية مثل وادي رم والبترا، يجعل من العقبة بوابة جوية إستراتيجية للأردن والمنطقة".
ومن وجهة نظر الخبير السياحي يوسف هلالات، "فإن وجود مركز المؤتمرات والمعارض بالقرب من مطار الملك الحسين الدولي ساهم في دعم إستراتيجية العقبة بتعزيز مكانتها لتصبح وجهة رائدة لاجتماعات وفعاليات الأعمال، بما يحقق التنمية والتنوع الاستثماري والاقتصادي، وسيدعم إقامة المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية إقامة مشاريع استثمارية مرادفة كالفنادق والمطاعم ووسائل النقل، بما يوفر فرص عمل إضافية لأبناء الوطن. كما يسهم في استقطاب مئات الآلاف من المسافرين والزوار والسياح ورجال الأعمال والفرق العالمية المختلفة".
يشار إلى أن العقبة نجحت في جذب العديد من المؤتمرات الإقليمية والعالمية، من أبرزها معرض سوفكس 2022 و2024، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة العالمية المرتبطة بالسياحة والرياضة، التي كان لها الأثر الأكبر على القطاع السياحي بأشكاله كافة، وعززت وجود المدينة السياحية على خريطة كبرى المعارض والفعاليات العالمية، نظراً لما تمثله من تسويق مباشر للعقبة في مختلف دول العالم من خلال تعريف المشاركين في هذه المؤتمرات بالمنتج السياحي للعقبة.
واستقطب معرض سوفكس الدولي 2024 مشاركات واسعة من الدول والشركات العالمية، مما يعد أحد أكبر الفعاليات العسكرية والأمنية في المنطقة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الدول والشركات في مجالات الدفاع والأمن، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات في هذا المجال.
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