الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يفوز بولاية ثانية

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يفوز بولاية ثانية
التاريخ
9/8/2024 3:05:24 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر فوز الرئيس عبدالمجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، متصدرا نتائج الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 94.65% من إجمالي أصوات الناخبين الذين صوتوا في الاقتراع.
وأشاد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحافي بـ «الظروف التي ميزت الحملة الانتخابية التي اتسمت بالهدوء والسلمية».
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