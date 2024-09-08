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الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يفوز بولاية ثانية

9/8/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر فوز الرئيس عبدالمجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، متصدرا نتائج الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 94.65% من إجمالي أصوات الناخبين الذين صوتوا في الاقتراع.

وأشاد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحافي بـ «الظروف التي ميزت الحملة الانتخابية التي اتسمت بالهدوء والسلمية».

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