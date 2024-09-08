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4 مشروبات تخفض ضغط الدم

9/8/2024 3:01:32 PM
(MENAFN- Al Watan) عصير الشمندر
يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، والتي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق.
وتظهر بعض الدراسات أن مكملات عصير الشمندر قد تُخفّض ضغط الدم.
العصائر الغنية بالبوتاسيوم
تشمل العصائر الغنيّة بالبوتاسيوم عصير البرقوق، والجزر، والرمان، والبرتقال. ورغم أن عصير الـ((جريب فروت)) يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، إلّا أنه يجب التعامل معه بحذر.
الحليب منزوع الدسم
وجد الباحثون، أن استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم قد يساعد في خفض ضغط الدم. وتؤثر المستويات العالية من فيتامين (د)، والفوسفور، والكالسيوم في الحليب أيضًا على خفض ضغط الدم.
الشاي
يُساعد كوب من الشاي الدافئ في تخفيف التوتر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الأمراض المزمنة، ويحتوي على مادة ((الفلافونويد)) التي تساهم في تحسين صحة القلب، ويساعد على زيادة اليقظة، وتحسين الانتباه، والنشاط.

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