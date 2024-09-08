4 مشروبات تخفض ضغط الدم

(MENAFN
- Al Watan)
عصير الشمندر
يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، والتي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق.
وتظهر بعض الدراسات أن مكملات عصير الشمندر قد تُخفّض ضغط الدم.
العصائر الغنية بالبوتاسيوم
تشمل العصائر الغنيّة بالبوتاسيوم عصير البرقوق، والجزر، والرمان، والبرتقال. ورغم أن عصير الـ((جريب فروت)) يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، إلّا أنه يجب التعامل معه بحذر.
الحليب منزوع الدسم
وجد الباحثون، أن استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم قد يساعد في خفض ضغط الدم. وتؤثر المستويات العالية من فيتامين (د)، والفوسفور، والكالسيوم في الحليب أيضًا على خفض ضغط الدم.
الشاي
يُساعد كوب من الشاي الدافئ في تخفيف التوتر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الأمراض المزمنة، ويحتوي على مادة ((الفلافونويد)) التي تساهم في تحسين صحة القلب، ويساعد على زيادة اليقظة، وتحسين الانتباه، والنشاط.
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