محافظ عنيزة يدشن جائزة تمكين

(MENAFN
- Al Watan)
دشن محافظ عنيزة المكلف سعد بن عبدالله السليم، الأحد، بمبنى المحافظة جائزة ((تمكين الأيتام)) التي تنظّمها جمعية أبوة لرعاية الأيتام بعنيزة، وتُعنى بطرح برامج مختلفة لتنمية مهاراتهم من خلال منافسات ماراثونية لتمكينهم اجتماعيًّا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن علي الطريف، أن الجائزة التي تُعنى بطرح برامج مختلفة تعزز من القيم والسلوك وتنمّي المهارات والقدرات للمشاركين من خلال ماراثونات تنافسية بينهم لتحقيق جملة من الأهداف؛ أبرزها خلق روح من الإبداع وصقل شخصيات المشاركين وتمكينهم اجتماعيًّا وتقوية أواصر العلم والمعرفة.
وأضاف ((الطريف)): تستجيب الجائزة لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030، ومتوقع مشاركة قرابة 860 طالباً وطالبة من جميع مناطق المملكة، يمثلون جمعيات الأيتام على مستوى المملكة.
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