Sunday, 08 September 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ عنيزة يدشن جائزة تمكين

9/8/2024 3:01:32 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن محافظ عنيزة المكلف سعد بن عبدالله السليم، الأحد، بمبنى المحافظة جائزة ((تمكين الأيتام)) التي تنظّمها جمعية أبوة لرعاية الأيتام بعنيزة، وتُعنى بطرح برامج مختلفة لتنمية مهاراتهم من خلال منافسات ماراثونية لتمكينهم اجتماعيًّا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن علي الطريف، أن الجائزة التي تُعنى بطرح برامج مختلفة تعزز من القيم والسلوك وتنمّي المهارات والقدرات للمشاركين من خلال ماراثونات تنافسية بينهم لتحقيق جملة من الأهداف؛ أبرزها خلق روح من الإبداع وصقل شخصيات المشاركين وتمكينهم اجتماعيًّا وتقوية أواصر العلم والمعرفة.
وأضاف ((الطريف)): تستجيب الجائزة لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030، ومتوقع مشاركة قرابة 860 طالباً وطالبة من جميع مناطق المملكة، يمثلون جمعيات الأيتام على مستوى المملكة.

MENAFN08092024000089011017ID1108649491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث