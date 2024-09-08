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Ebay تسهل إلغاء طلبات الشراء

9/8/2024 3:01:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت منصة التجارة الإلكترونية (إي باي) عن إدراج خاصية جديدة من شأنها تسهيل إلغاء طلبات الشراء، ولم يكن بإمكان المستخدم حتى وقت قريب التراجع عن طلب الشراء بعد مرور ساعة واحدة على الأكثر.
وأوضحت ((إي باي)) أن المشتري يستطيع الآن أن يطلب من البائع إلغاء الشراء ما دامت لم تظهر علامة إرسال الشحنة أمام الصفقة، مضيفةً أن زر ((إلغاء الطلب)) الجديد يستهدف تسهيل عملية الشراء وتبسيطها بالنسبة إلى المستخدم.
في الوقت نفسه، فإنه من حق البائع أن يقبل أو يرفض طلب إلغاء الشراء، إذ يستطيع الرد على طلب المشتري خلال ثلاثة أيام، لكن إي باي توصي البائع بضرورة الرد على طلب الإلغاء في أسرع وقت ممكن.
وبحسب ((إي باي))، فإنه بمجرد قبول طلب إلغاء الشراء سيسترد المشتري كامل الثمن الذي دفعه. وبدأ تطبيق السياسة الجديدة اعتبارًا من 28 أغسطس الماضي.

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