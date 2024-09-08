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Telegram تكافح محتوى الدردشات الضار

9/8/2024 3:01:32 PM
(MENAFN- Al Watan) اتخذت منصة التواصل الاجتماعي الروسية ((Telegram)) أول إجراء لمكافحة المحتوى الضار في المحادثات، في أعقاب إلقاء السلطات الفرنسية القبض على مؤسسها بافيل دوروف، الشهر الماضي، بسبب ((ارتكاب أطراف ثالثة جرائم)) على المنصة.
وأعلنت، على صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً، أنها سمحت للمستخدمين بإبلاغ مشرفي المنصة عن أي محادثات خاصة تنتهك القوانين والقواعد، وذلك مع قيامها بتحديث قواعد الخصوصية الأخرى.
وأشار موقع ((تك كرانش))، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن المنصة، التي تخدم حوال مليار مستخدم نشط شهرياً وأكثر من 10 ملايين مشترك، أقامت شهرتها على فرض أقل قدر ممكن من الرقابة على تفاعلات المستخدمين.
وفي النسخة السابقة من صفحة الأسئلة الأكثر تكراراً على منصة ((Telegram))، كانت تقول إن المحادثات الخاصة محمية من أي مساءلة من جانب إدارة المنصة، وكانت تقول: ((كل محادثات ومجموعات المحادثة على Telegram قاصرة على المشاركين فيها فقط))، مضيفة: ((نحن لا نتلقى أي طلبات تتعلق بالمحادثات)).
ولكن اعتباراً من الخميس الماضي تم تعديل هذا النص، وأصبح يقول: ((كل تطبيقات Telegram تحتوي على زر (إبلاغ) يسمح لكم بالإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني إلى مسؤولينا من خلال خطوات قليلة)).

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