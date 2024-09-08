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مسلسل بديل لخيوط المعازيب في رمضان

9/8/2024 3:01:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الكاتب والسيناريست السعودي حسن العبدي، الانتهاء من كتابة مسلسل تلفزيوني جديد ((بديل)) لمسلسل ((خيوط المعازيب))، ومن المتوقع عرض المسلسل الجديد في رمضان 2026، ويقع المسلسل الجديد في 24 حلقة، ومن المزمع تصوير حلقاته خلال الأيام القليلة المقبلة في كل من حاضرة الأحساء، وفي شاطئ العقير الساحلي ((65 كيلومترا من الهفوف)).
أجزاء لعدة مواسم
أبان العبدي، أن المسلسل ((الجديد))، هو امتداد لمسلسل ((خيوط المعازيب))، وفي قصة مختلفة، وهو عمل ضخم، يتطلب فترة زمنية طويلة للانتهاء منه، وسيترك أثرًا كبيرًا عند المشاهدين، ولن يقل عن الأثر الذي تركه مسلسل ((خيوط المعازيب))، واصفًا المسلسل الجديد بالامتداد للمسلسل السابق، ويضم مجموعة من الممثلين الجدد، ومجموعة من الممثلين المخضرمين، وغالبية مواقع تصوير الحلقات في الأحساء، مؤكدًا استمرار المسلسل الجديد لعدة مواسم مقبلة، ولن تكون هناك نهاية للقصة لضمان امتداده إلى عدة أجزاء سنوية.
20 شخصية رئيسية
أضاف أن فكرة المسلسل الجديد، تدور حول مجموعة ((رجال)) لهم إسهامات كبيرة في الأحساء في حقبة زمنية سابقة، وهؤلاء أسماء معروفة في الأحساء، وكانت لهم مواقف جليلة، والتعايش بين الحضر والبدو، ومشاركة البدو في أعمال الإنقاذ والإخماد لحريق سوق القيصرية التاريخي، ويضم المسلسل نحو 20 شخصية رئيسية، بجانب مجاميع من الممثلين بـ((المئات)) على اختلاف أدوارهم في حلقات المسلسل.
فيلم سرور
قال: يجري حاليًا الإعداد لتصوير فيلم درامي، بعنوان: ((سرور))، وهي شخصية لطفل، والفيلم قصة تراثية ((قديمة))، وجرى تطويرها، ومن المتوقع عرضه في مهرجان ((إثراء)) مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي التابع لأرامكو السعودية في الظهران في الموسم المقبل.

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