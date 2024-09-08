مسلسل بديل لخيوط المعازيب في رمضان

(MENAFN
- Al Watan)
كشف الكاتب والسيناريست السعودي حسن العبدي، الانتهاء من كتابة مسلسل تلفزيوني جديد ((بديل)) لمسلسل ((خيوط المعازيب))، ومن المتوقع عرض المسلسل الجديد في رمضان 2026، ويقع المسلسل الجديد في 24 حلقة، ومن المزمع تصوير حلقاته خلال الأيام القليلة المقبلة في كل من حاضرة الأحساء، وفي شاطئ العقير الساحلي ((65 كيلومترا من الهفوف)).
أجزاء لعدة مواسم
أبان العبدي، أن المسلسل ((الجديد))، هو امتداد لمسلسل ((خيوط المعازيب))، وفي قصة مختلفة، وهو عمل ضخم، يتطلب فترة زمنية طويلة للانتهاء منه، وسيترك أثرًا كبيرًا عند المشاهدين، ولن يقل عن الأثر الذي تركه مسلسل ((خيوط المعازيب))، واصفًا المسلسل الجديد بالامتداد للمسلسل السابق، ويضم مجموعة من الممثلين الجدد، ومجموعة من الممثلين المخضرمين، وغالبية مواقع تصوير الحلقات في الأحساء، مؤكدًا استمرار المسلسل الجديد لعدة مواسم مقبلة، ولن تكون هناك نهاية للقصة لضمان امتداده إلى عدة أجزاء سنوية.
20 شخصية رئيسية
أضاف أن فكرة المسلسل الجديد، تدور حول مجموعة ((رجال)) لهم إسهامات كبيرة في الأحساء في حقبة زمنية سابقة، وهؤلاء أسماء معروفة في الأحساء، وكانت لهم مواقف جليلة، والتعايش بين الحضر والبدو، ومشاركة البدو في أعمال الإنقاذ والإخماد لحريق سوق القيصرية التاريخي، ويضم المسلسل نحو 20 شخصية رئيسية، بجانب مجاميع من الممثلين بـ((المئات)) على اختلاف أدوارهم في حلقات المسلسل.
فيلم سرور
قال: يجري حاليًا الإعداد لتصوير فيلم درامي، بعنوان: ((سرور))، وهي شخصية لطفل، والفيلم قصة تراثية ((قديمة))، وجرى تطويرها، ومن المتوقع عرضه في مهرجان ((إثراء)) مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي التابع لأرامكو السعودية في الظهران في الموسم المقبل.
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