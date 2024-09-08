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11.5 مليون عامل في القطاع السعودي الخاص خلال أغسطس

9/8/2024 3:01:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر أغسطس (2024).
ويستعرض التقرير إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر أغسطس.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص ليصل عددهم إلى (11,572,408) عاملين في القطاع الخاص خلال شهر أغسطس؛ مما يدل على النمو المستمر في خلق الوظائف بالقطاع الخاص. ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر أغسطس (2,369,828) عاملًا، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1,397,146) مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث (972,682) مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (9,202,580) عاملًا، منهم (8,812,758) مقيمًا، و(389,822) مقيمة.
كما يستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر أغسطس، حيث انضم (37,009) مواطنين لأول مرة في القطاع الخاص.
يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام سوق العمل خلال الشهر الماضي.

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