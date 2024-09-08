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كاريير جلوبال تفتتح مكتبها الإقليمي في الرياض

9/8/2024 3:01:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت كاريير جلوبال كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: CARR)، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، عن افتتاح مكتبها الإقليمي في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية.
وتعكس هذه الخطوة استراتيجية كاريير والتزامها بتمكين وتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، بما يتماشى مع طموحات النمو والتنمية المستدامة للشركة في المنطقة.
وتعليقاً على افتتاح المكتب الإقليمي قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة كاريير CHVAC في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ديدييه جينوا: "إن إنشاء مكتبنا الإقليمي في الرياض هو قرار استراتيجي يتماشى مع رؤيتنا لنكون أقرب إلى عملائنا وشركائنا في هذه المنطقة سريعة النمو. إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتركيزها على الاستدامة والابتكار تجعل من الرياض موقعاً مثالياً لمقرنا الإقليمي". وأضاف: "ستتيح لنا هذه الخطوة تلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل وتسريع نشر حلولنا الذكية المتطورة للمناخ والطاقة في جميع أنحاء المنطقة".
بدوره، قال العضو المنتدب لشركة HVAC الشرق الأوسط طوني جبور: "يؤكد إنشاء مقرنا الإقليمي في المملكة العربية السعودية على التزامنا الدائم اتجاه المنطقة، ويعكس ثقتنا في قدراتها ونمو أسواقها المستقبلي". وأضاف:"نحن متحمسون للفرص التي سيوفرها افتتاح المكتب وجاهزون لمواكبة النمو الحاصل وتلبية متطلبات عملائنا".
لمزيد من المعلومات حول شركة كاريير، تفضلوا بزيارة موقع الشركة الإلكتروني:

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