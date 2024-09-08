تعاون سعودي صيني في سوق العمل

(MENAFN
- Al Watan)
استقبل وزير
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، السفير فوق العادة والمفوض للصين المعين حديثًا لدى المملكة، تشانغ هوا.
وبحث الطرفان فرص التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة بسوق العمل والتنمية الاجتماعية، ونطاق عمل الوزارة بشكل عام.
وفي نهاية اللقاء قدم الراجحي دعوة للسفير الصيني لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، الذي تستضيفه السعودية خلال الفترة 29-30 يناير 2025 بالرياض.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير علاقاتها وشراكاتها مع الدول الصديقة لتحقيق المصالح المشتركة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على أكمل وجه.
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