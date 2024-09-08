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الانتهاء من تطوير طريق القنفذة - سبت الجارة

9/8/2024 3:01:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن الانتهاء من مشروع تطوير طريق القنفذة-سبت الجارة، الذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير، بطول 8 كم، وبمسارات مفردة تشمل اتجاها رئيسيا واتجاها عكسيا.
وأكدت ((هيئة الطرق)) أن المشروع يهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتطوير البنية التحتية للطريق، ويسهم المشروع في تقليل الحوادث الناتجة عن انزلاق المركبات إلى الأودية أثناء جريان السيول، وزيادة سعة الطريق، وتقليل زمن الرحلة بين المنطقتين، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين البنية التحتية وتسهيل التنقل.
وأوضحت أنها راعت في تنفيذ المشروع توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال شملت إنشاء 3 جسور وتعديل مسار طريق سبت الجارة لتفادي مجاري السيول، بالإضافة إلى تركيب 100 لوحة إرشادية، و2000 وحدة عواكس أرضية، و97 ألف م من أطوال الدهانات، والاهتزازات التحذيرية، لرفع مستوى السلامة على الطريق ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.
وشددت الهيئة على مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030.

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